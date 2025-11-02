Трамп хочет воевать и с Нигерией

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил американскому военному ведомству подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан.
"Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния", - написал американский лидер в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что "поручил военному ведомству подготовиться к возможным действиям".