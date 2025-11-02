USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Россияне ударили по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые

01:26 383

Вечером 1 ноября российские войска нанесли удар по Самарскому району Днепропетровской области. В результате атаки поврежден магазин, погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко в своем Telegram-канале.

«Вечером войска РФ атаковали Самарский район. Возник пожар, поврежден магазин. Предварительно, есть погибшие и раненые. Детали уточняются», — говорится в сообщении.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт обстрела, отметив, что пожарные ликвидируют возгорание.

Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы ВИДЕО
02:15 263
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 676
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 3933
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 3141
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 6272
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
1 ноября 2025, 22:44 1352
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 4302
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
1 ноября 2025, 16:45 4577
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 15330
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
1 ноября 2025, 14:38 5472
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
1 ноября 2025, 21:38 1600

