Россияне ударили по Днепропетровской области: есть погибшие и раненые

Вечером 1 ноября российские войска нанесли удар по Самарскому району Днепропетровской области. В результате атаки поврежден магазин, погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко в своем Telegram-канале.

«Вечером войска РФ атаковали Самарский район. Возник пожар, поврежден магазин. Предварительно, есть погибшие и раненые. Детали уточняются», — говорится в сообщении.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт обстрела, отметив, что пожарные ликвидируют возгорание.