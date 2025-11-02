USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Трамп доволен итогами переговоров с Китаем

01:46 229

Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином была успешной для обоих государств и позволит обеспечить вечный мир.

Как написал американский лидер в социальной сети Truth Social, встреча "была замечательной для обеих стран". "Эта встреча приведет к вечному миру и успеху", - добавил президент США. Он назвал эти консультации "встречей Группы двух" по аналогии с Группой семи или Группой двадцати.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоялась 30 октября в Пусане (Республика Корея). Она продолжалась 1 час 40 минут. В начале консультаций Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В то же время Трамп после встречи назвал ее замечательной.

Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы ВИДЕО
02:15 265
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 676
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 3934
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 3141
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 6272
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
1 ноября 2025, 22:44 1352
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 4302
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
1 ноября 2025, 16:45 4577
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 15331
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
1 ноября 2025, 14:38 5472
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
1 ноября 2025, 21:38 1600

ЭТО ВАЖНО

Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы ВИДЕО
02:15 265
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 676
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 3934
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 3141
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 6272
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
1 ноября 2025, 22:44 1352
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 4302
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
1 ноября 2025, 16:45 4577
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 15331
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
1 ноября 2025, 14:38 5472
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
1 ноября 2025, 21:38 1600
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться