Трамп доволен итогами переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином была успешной для обоих государств и позволит обеспечить вечный мир.

Как написал американский лидер в социальной сети Truth Social, встреча "была замечательной для обеих стран". "Эта встреча приведет к вечному миру и успеху", - добавил президент США. Он назвал эти консультации "встречей Группы двух" по аналогии с Группой семи или Группой двадцати.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоялась 30 октября в Пусане (Республика Корея). Она продолжалась 1 час 40 минут. В начале консультаций Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В то же время Трамп после встречи назвал ее замечательной.