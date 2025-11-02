USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Нападение с ножом в поезде в Англии

01:58 286

В британском графстве Кембриджшир произошло нападение с применением холодного оружия в пассажирском поезде. Несколько человек получили ранения.

Об этом сообщили в полиции графства.

«Мы получили звонок в 19:39 о нападении с ножом в поезде. Вооруженные сотрудники прибыли на место, и состав остановили на станции Хантингдон, где двое мужчин были задержаны. Несколько пострадавших доставлены в больницу», — говорится в заявлении правоохранителей.

По данным железнодорожной компании Thameslink, станция Хантингдон закрыта, движение поездов в обе стороны приостановлено.

Подробности происшествия уточняются.

Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы ВИДЕО
02:15 266
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 676
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 3935
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 3142
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 6273
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
1 ноября 2025, 22:44 1352
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 4303
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
1 ноября 2025, 16:45 4578
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 15333
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
1 ноября 2025, 14:38 5473
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
1 ноября 2025, 21:38 1600

ЭТО ВАЖНО

Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы ВИДЕО
02:15 266
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 676
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 3935
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 3142
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 6273
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
1 ноября 2025, 22:44 1352
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 4303
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
1 ноября 2025, 16:45 4578
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 15333
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
1 ноября 2025, 14:38 5473
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
1 ноября 2025, 21:38 1600
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться