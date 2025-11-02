Нападение с ножом в поезде в Англии

В британском графстве Кембриджшир произошло нападение с применением холодного оружия в пассажирском поезде. Несколько человек получили ранения.
Об этом сообщили в полиции графства.
«Мы получили звонок в 19:39 о нападении с ножом в поезде. Вооруженные сотрудники прибыли на место, и состав остановили на станции Хантингдон, где двое мужчин были задержаны. Несколько пострадавших доставлены в больницу», — говорится в заявлении правоохранителей.
По данным железнодорожной компании Thameslink, станция Хантингдон закрыта, движение поездов в обе стороны приостановлено.
Подробности происшествия уточняются.