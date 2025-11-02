Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы

В Крыму сообщают о прилетах, на месте попадания наблюдается пожар, пишут украинские телеграм-каналы.

В Железногорске Курской области России, по имеющимся данным, поражена местная подстанция.

Сообщается о взрывах в Липецке, а также об атаке на морской порт Темрюк в Краснодарском крае России.

Взрывы также звучат в Туапсе Краснодарского края.

Также телеграм-каналы пишут о массированной атаке украинских беспилотников в Алчевске в оккупированной Луганской области Украины, по данным, там поражена подстанция.