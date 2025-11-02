USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы

02:15 266

В Крыму сообщают о прилетах, на месте попадания наблюдается пожар, пишут украинские телеграм-каналы.

В Железногорске Курской области России, по имеющимся данным, поражена местная подстанция.

Сообщается о взрывах в Липецке, а также об атаке на морской порт Темрюк в Краснодарском крае России.

Взрывы также звучат в Туапсе Краснодарского края.

Также телеграм-каналы пишут о массированной атаке украинских беспилотников в Алчевске в оккупированной Луганской области Украины, по данным, там поражена подстанция.

Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы ВИДЕО
02:15 267
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 677
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 3935
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 3142
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 6273
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
1 ноября 2025, 22:44 1353
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 4303
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан
США закрыли газ через Иран. Ашхабад пойдет через Азербайджан наш комментарий, все еще актуально
1 ноября 2025, 16:45 4578
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 15333
Украина умирает, но не сдается!
Украина умирает, но не сдается! тяжелую ситуацию на фронте разбираем с Людмилой Покровщук
1 ноября 2025, 14:38 5474
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
Вооруженное нападение в Иране: убиты двое бойцов КСИР
1 ноября 2025, 21:38 1601

