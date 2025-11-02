У палача нет идеологии

Одним из самых пронзительных фильмов о военной диктатуре в Аргентине — той самой «Грязной войне» 1976–1982 годов, стала снятая в 1999 году картина Марко Бечиса «Гараж Олимпо». Бечис знал, о чём снимал. В 1977 году его вытащили из дома за «пропаганду левых идей», бросили в тюрьму и подвергли пыткам. Он выжил только потому, что смогли вмешаться родители-иностранцы. Через пять месяцев Бечиса освободили и выслали из страны. Изгнание стало его спасением и, вероятно, условием рождения этого фильма. Картина не просто показывает террор, она вскрывает обыденность зла, его механическую, повседневную природу. Палач Бечиса — не фанатик и не солдат идеологии. Он — наш сосед, коллега, человек из толпы. Пьёт кофе, ходит на работу, шутит. И лишь иногда достаёт свой чемодан, в котором лежат инструменты для пыток. Ужасающая простота фильма Бечиса в том, что стать палачом может каждый. Всё зависит от обстоятельств.

Своей лентой Марко Бечис словно иллюстрирует слова Бодрийяра: «Существует только жадность. И ничего, кроме жадности». Его палач коллекционирует вещи своих жертв — часы, обувь, холодильники. Он присваивает не только имущество, но и саму жизнь людей. Алчность палача — это метафора любой диктатуры, которая пожирает всё, что может. В Аргентине он собирает часы. В других странах — деньги, дома, города. Словом, универсальный рецепт любого тоталитаризма. Сам Гараж Олимпо — не вымысел. Таких центров пыток в Буэнос-Айресе были десятки. Самый обычный гараж в центре города, куда люди входили живыми и откуда уже не возвращались. Режиссёр словно говорит нам: господа, тюрьма рядом. Она может быть за углом, под домом, в твоём квартале. Вся страна — это один огромный гараж, в котором крики смешиваются со звуками из радиоприёмников и шагами равнодушных прохожих. Героиня фильма, 18-летняя Мария, даже не подозревает, что идёт навстречу своей судьбе. Она учит неграмотных бедняков читать и писать, участвует в мелких акциях сопротивления. Её наивность — это вера в то, что зло можно не заметить. Но однажды её арестуют, завяжут глаза, привезут в «Гараж Олимпо», и она услышит фразу, убивающую последнюю надежду: «Отсюда никто не возвращается». Бечис превращает этот эпизод в символ: войти в гараж — значит переступить черту человечности.

Особая сила фильма в образе Феликса – тихого и неприметного квартиранта, влюблённого в Марию. Он - тот самый «лучший специалист по пыткам» в гараже и приносит домой вещи. Например, платье, которое Мария надевает, не зная, что оно принадлежало казнённой женщине. Феликс — идеальный слуга режима: не задаёт вопросов, не ищет смысла. Но когда он вдруг увидел Марию в пыточной, на том же столе, на котором умирали сотни других, в нём просыпается человек. Но ненадолго. Он платит коллеге, чтобы тот… подменил его и вместо него пытал любимую девушку. Это единственное, что он может. Его чувства беспомощны, как проблеск света в подвале. Он любит, но в аду, где всё измеряется амперами тока и молчанием палачей, любовь ничего не значит. Мария погибает, как тысячи других. Её «вакцинируют» смертельной инъекцией и выбрасывают в океан во время так называемых «полетов смерти». Феликс смотрит, как её грузят в машину. Он знает, что Мария обречена, но отводит взгляд. Его молчание — страшнее пытки. Оно — продолжение системы, в которой убийство стало формой труда. Фильм заканчивается кадрами «полетов смерти»: сбрасываемые с самолета жертвы падают в океан, а палачи возвращаются домой. И будто ничего не произошло.