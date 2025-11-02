Лечение синдрома запястного канала в Азербайджане

Обследование и лечение синдрома запястного канала (СКК) покрываются обязательным медицинским страхованием. Синдром запястного канала (или карпальный синдром) — это неврологическое заболевание, возникающее вследствие сдавления срединного нерва в узком анатомическом пространстве запястного канала, расположенном на ладони и ограниченном костями и связками. СКК значительно снижает качество повседневной жизни, а при отсутствии лечения может привести к контрактуре (ограничению подвижности) в суставе. Диагностика СКК проводится на основании жалоб пациента и клинического обследования. В рамках ОМС применяются следующие методы диагностики:

- Электромиография (ЭМГ) - оценка биоэлектрической активности мышц; - Электронейрография (ЭНГ) - оценка электрической активности нерва, включая измерение скорости распространения импульса и потенциала действия; - Ультразвуковое исследование (УЗИ) - визуализация срединного нерва; - Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) - применяются в отдельных случаях для подготовки к хирургическому вмешательству. Лечение синдрома запястного канала направлено на устранение причин сужения канала. Оно включает консервативную терапию и хирургическое вмешательство. Консервативное лечение предусматривает: уменьшение протрузий, иммобилизацию кисти, коррекцию эндокринных и метаболических нарушений, а также снятие воспаления и отёка. При раннем обращении оно эффективно примерно в 50% случаев. Хирургическое лечение применяется при неэффективности консервативных методов или позднем обращении. Для увеличения объёма запястного канала и устранения компрессии срединного нерва выполняются открытые или эндоскопические операции. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, все перечисленные диагностические процедуры, физиотерапия и хирургическое вмешательство предоставляются за счёт средств ОМС в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями, и профильных научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения.