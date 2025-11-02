Лечение синдрома запястного канала в Азербайджане

Обследование и лечение синдрома запястного канала (СКК) покрываются обязательным медицинским страхованием.
Синдром запястного канала (или карпальный синдром) — это неврологическое заболевание, возникающее вследствие сдавления срединного нерва в узком анатомическом пространстве запястного канала, расположенном на ладони и ограниченном костями и связками. СКК значительно снижает качество повседневной жизни, а при отсутствии лечения может привести к контрактуре (ограничению подвижности) в суставе.
Диагностика СКК проводится на основании жалоб пациента и клинического обследования. В рамках ОМС применяются следующие методы диагностики:
- Электромиография (ЭМГ) - оценка биоэлектрической активности мышц;
- Электронейрография (ЭНГ) - оценка электрической активности нерва, включая измерение скорости распространения импульса и потенциала действия;
- Ультразвуковое исследование (УЗИ) - визуализация срединного нерва;
- Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) - применяются в отдельных случаях для подготовки к хирургическому вмешательству.
Лечение синдрома запястного канала направлено на устранение причин сужения канала. Оно включает консервативную терапию и хирургическое вмешательство. Консервативное лечение предусматривает: уменьшение протрузий, иммобилизацию кисти, коррекцию эндокринных и метаболических нарушений, а также снятие воспаления и отёка. При раннем обращении оно эффективно примерно в 50% случаев.
Хирургическое лечение применяется при неэффективности консервативных методов или позднем обращении. Для увеличения объёма запястного канала и устранения компрессии срединного нерва выполняются открытые или эндоскопические операции.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, все перечисленные диагностические процедуры, физиотерапия и хирургическое вмешательство предоставляются за счёт средств ОМС в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями, и профильных научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения.
Симптомы синдрома запястного канала:
- Онемение, зуд и покалывание в большом, указательном, среднем и безымянном пальцах, зуд, покалывание;
- Слабость в кисти, трудности при удержании мелких предметов;
- Усиление симптомов ночью и при длительном нахождении руки в одном положении (например, за рулём или во время телефонного разговора);
- Возможное распространение ощущения на руку и плечо;
- Ощущение «удара током» или необходимости встряхнуть кисти.
Синдром запястного канала развивается при его сужении. Основные причины развития СКК:
- Тяжёлая физическая работа с нагрузкой на лучезапястный сустав (монтажники, механики);
- Длительное удержание руки в одном положении (музыканты, фотографы);
- Длительная работа за компьютером;
- Частое воздействие вибрации на руки (строители, водители).
Факторы, повышающие риск заболевания: беременность, менопауза, ожирение, нарушение функции щитовидной железы, почечная недостаточность, лимфостаз, диабет, ревматоидный артрит, подагра. СКК чаще встречается у женщин из-за более узкого запястного канала и гормональных особенностей.