Азербайджанский «Яллы» в США

Азербайджан был представлен на «47-м Традиционном международном фестивале народов» в городе Фейетвилл штата Северная Каролина (США). На презентации, инициированной и организованной руководителем действующей в штате Азербайджанской организации дружбы Адикой Игбал, широкая аудитория была проинформирована о культуре и национальном наследии Азербайджана.

Активное участие в мероприятии приняли члены проживающей в штате азербайджанской общины. Представленные в рамках фестиваля азербайджанские национальные костюмы, сценические выступления и традиционная музыка вызвали большой интерес у посетителей.