Азербайджанский «Яллы» в США

Азербайджан был представлен на «47-м Традиционном международном фестивале народов» в городе Фейетвилл штата Северная Каролина (США). На презентации, инициированной и организованной руководителем действующей в штате Азербайджанской организации дружбы Адикой Игбал, широкая аудитория была проинформирована о культуре и национальном наследии Азербайджана.
Активное участие в мероприятии приняли члены проживающей в штате азербайджанской общины. Представленные в рамках фестиваля азербайджанские национальные костюмы, сценические выступления и традиционная музыка вызвали большой интерес у посетителей.
Одним из самых запомнившихся моментов фестиваля явился танец, исполненный деятелем культуры из Южного Азербайджана Лалой Багирзаде, осуществляющей деятельность в США. Ее танцевальное искусство позволило зрителям ощутить тонкости и эстетическую силу азербайджанской культуры. Кроме того, танец «Яллы» в исполнении членов организации вызвало у участников большое воодушевление. Разнообразные национальные костюмы и ритмические движения продемонстрировали богатство и единство азербайджанской культуры.
Руководство Азербайджанской организации дружбы отметило, что основная цель участия в фестивале заключается в популяризации азербайджанской культуры, налаживании мостов дружбы между народами и укреплении солидарности между членами общины. «Мы гордимся тем, что делимся с местной общиной нашей радостью, культурой и традициями», – сказали представители организации.
Азербайджанская организация дружбы на протяжении многих лет осуществляет различные проекты с целью популяризации Азербайджана в США.
Отметим, что «Традиционный международный фестиваль народов» является одним из ежегодных мероприятий, консолидирующих культуры различных народов, поощряющих дружбу и культурное разнообразие.