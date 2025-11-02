USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Азербайджанский «Яллы» в США

наши за бугром
Отдел информации
04:17 316

Азербайджан был представлен на «47-м Традиционном международном фестивале народов» в городе Фейетвилл штата Северная Каролина (США). На презентации, инициированной и организованной руководителем действующей в штате Азербайджанской организации дружбы Адикой Игбал, широкая аудитория была проинформирована о культуре и национальном наследии Азербайджана.

Активное участие в мероприятии приняли члены проживающей в штате азербайджанской общины. Представленные в рамках фестиваля азербайджанские национальные костюмы, сценические выступления и традиционная музыка вызвали большой интерес у посетителей.

Одним из самых запомнившихся моментов фестиваля явился танец, исполненный деятелем культуры из Южного Азербайджана Лалой Багирзаде, осуществляющей деятельность в США. Ее танцевальное искусство позволило зрителям ощутить тонкости и эстетическую силу азербайджанской культуры. Кроме того, танец «Яллы» в исполнении членов организации вызвало у участников большое воодушевление. Разнообразные национальные костюмы и ритмические движения продемонстрировали богатство и единство азербайджанской культуры.

Руководство Азербайджанской организации дружбы отметило, что основная цель участия в фестивале заключается в популяризации азербайджанской культуры, налаживании мостов дружбы между народами и укреплении солидарности между членами общины. «Мы гордимся тем, что делимся с местной общиной нашей радостью, культурой и традициями», – сказали представители организации.

Азербайджанская организация дружбы на протяжении многих лет осуществляет различные проекты с целью популяризации Азербайджана в США.

Отметим, что «Традиционный международный фестиваль народов» является одним из ежегодных мероприятий, консолидирующих культуры различных народов, поощряющих дружбу и культурное разнообразие.

Украина атакует город Туапсе
Украина атакует город Туапсе
04:35 649
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 719
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 5010
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 16361
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
1 ноября 2025, 18:58 2971
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы ВИДЕО
02:15 1703
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 1101
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 4910
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 3648
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 6538
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
1 ноября 2025, 22:44 1623

ЭТО ВАЖНО

Украина атакует город Туапсе
Украина атакует город Туапсе
04:35 649
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 719
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 5010
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 16361
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
1 ноября 2025, 18:58 2971
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: Мощные взрывы ВИДЕО
02:15 1703
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 1101
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 4910
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 3648
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 6538
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
Том Барак: Турция, Азербайджан и Армения движутся в одном направлении
1 ноября 2025, 22:44 1623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться