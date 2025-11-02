Украина атакует город Туапсе

Город Туапсе в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников, повреждены портовая инфраструктура и многоквартирный дом.
Как сообщает краевой штаб, обломки БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал, экипаж танкера эвакуировали, на судне возник пожар.
В ночь на воскресенье портовый город Туапсе в Краснодарском крае, на берегу Черного моря, подвергся атаке украинских беспилотников. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении портовой инфраструктуры с последующим пожаром, повреждении танкера и нефтеналивного терминала.
«В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания», — говорится в сообщении.