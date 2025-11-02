Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку

«Министерство войны готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — написал Хегсет на своей странице в X.

Пентагон готовится к возможным боевым действиям в Нигерии на фоне приказа американского президента Дональда Трампа и обвинений против этой страны, сообщил глава Минобороны США Пит Хегсет.

Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии для «уничтожения исламских террористов», причастных к «убийствам христиан».

За день до этого президент США обратился к американским законодателям с просьбой изучить убийства христиан в Нигерии, которые совершаются исламистами, и представить ему итоги этого анализа. Президент также объявил о присвоении Нигерии статуса страны, вызывающей особую обеспокоенность.

В то же время правительство Нигерии категорически отвергло утверждения Трампа о том, что христианство в стране находится на грани исчезновения. В официальном заявлении Министерства иностранных дел Нигерии говорится, что заявление президента о «массовых убийствах тысяч христиан» экстремистскими группировками не соответствует действительности и не отражает реальной ситуации с безопасностью в стране.