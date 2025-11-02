USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку

Пентагон готовится к возможным боевым действиям в Нигерии на фоне приказа американского президента Дональда Трампа и обвинений против этой страны, сообщил глава Минобороны США Пит Хегсет.

«Министерство войны готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», — написал Хегсет на своей странице в X.

Пит Хегсет

Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии для «уничтожения исламских террористов», причастных к «убийствам христиан».

За день до этого президент США обратился к американским законодателям с просьбой изучить убийства христиан в Нигерии, которые совершаются исламистами, и представить ему итоги этого анализа. Президент также объявил о присвоении Нигерии статуса страны, вызывающей особую обеспокоенность.

В то же время правительство Нигерии категорически отвергло утверждения Трампа о том, что христианство в стране находится на грани исчезновения. В официальном заявлении Министерства иностранных дел Нигерии говорится, что заявление президента о «массовых убийствах тысяч христиан» экстремистскими группировками не соответствует действительности и не отражает реальной ситуации с безопасностью в стране.

Украина атакует город Туапсе
Украина атакует город Туапсе
04:35 3899
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 3070
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 6595
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 18616
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
1 ноября 2025, 18:58 3482
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы ВИДЕО
02:15 4066
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 1861
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 7138
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 4747
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 7087

