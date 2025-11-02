USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Нет необходимости: Кремль о встрече Путина и Трампа

09:14 564

Оперативно организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможно, но необходимости в этом нет, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования (войны в Украине – ред.)», — сказал Песков.

16 октября во время телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились провести саммит в Будапеште. Спустя неделю американский президент объявил об отмене встречи: «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем».

Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 1181
Украина атакует город Туапсе
Украина атакует город Туапсе
04:35 3900
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 3073
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 6596
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 18617
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
1 ноября 2025, 18:58 3482
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы ВИДЕО
02:15 4066
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 1861
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 7139
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 4747
Человекобойня
Человекобойня конец истории; все еще актуально
1 ноября 2025, 17:25 7087

