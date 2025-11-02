USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Смертоносный удар Америки по судну с наркотиками

09:33

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении США удара по судну, которое использовалось для наркоторговли в Карибском море.

По его словам, судно принадлежало «террористической организации», в результате атаки погибли три человека. «Сегодня по приказу президента [США] Дональда Трампа Министерство войны осуществило смертоносный кинетический удар по судну, занимавшемуся незаконной торговлей наркотиками и принадлежавшему организации, признанной террористической... в Карибском море», — написал Хегсет на своей странице в X.

Глава Пентагона уточнил, что атака была проведена в международных водах, когда на борту судна находились три человека: «Все трое террористов ликвидированы, и ни один американский военнослужащий не пострадал в ходе этой операции». К посту Хегсет прикрепил видео удара.

В августе 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей. К концу лета у берегов Венесуэлы появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев. В конце октября CNN сообщил, что США рассматривают возможность ударов по цехам и маршрутам наркокартелей непосредственно на территории Венесуэлы. Позднее The Wall Street Journal добавила, что США также могут обстрелять военные объекты, аэропорты и морские порты Венесуэлы.

Власти Венесуэлы утверждают, что США используют борьбу с наркоторговлей как предлог для начала военного конфликта и смены правительства. Президент Николас Мадуро направил войска к побережью Карибского моря и объявил о мобилизации в Боливарианскую национальную полицию (PNB).

Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05
Украина атакует город Туапсе
Украина атакует город Туапсе
04:35
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии
03:43
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго
1 ноября 2025, 21:39
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
00:29
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
1 ноября 2025, 18:58
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы
02:15
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
1 ноября 2025, 22:00
Человекобойня
Человекобойня
1 ноября 2025, 17:25

