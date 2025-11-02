Смертоносный удар Америки по судну с наркотиками

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении США удара по судну, которое использовалось для наркоторговли в Карибском море.
По его словам, судно принадлежало «террористической организации», в результате атаки погибли три человека. «Сегодня по приказу президента [США] Дональда Трампа Министерство войны осуществило смертоносный кинетический удар по судну, занимавшемуся незаконной торговлей наркотиками и принадлежавшему организации, признанной террористической... в Карибском море», — написал Хегсет на своей странице в X.
Глава Пентагона уточнил, что атака была проведена в международных водах, когда на борту судна находились три человека: «Все трое террористов ликвидированы, и ни один американский военнослужащий не пострадал в ходе этой операции». К посту Хегсет прикрепил видео удара.
В августе 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей. К концу лета у берегов Венесуэлы появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев. В конце октября CNN сообщил, что США рассматривают возможность ударов по цехам и маршрутам наркокартелей непосредственно на территории Венесуэлы. Позднее The Wall Street Journal добавила, что США также могут обстрелять военные объекты, аэропорты и морские порты Венесуэлы.
Власти Венесуэлы утверждают, что США используют борьбу с наркоторговлей как предлог для начала военного конфликта и смены правительства. Президент Николас Мадуро направил войска к побережью Карибского моря и объявил о мобилизации в Боливарианскую национальную полицию (PNB).