Смертоносный удар Америки по судну с наркотиками

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении США удара по судну, которое использовалось для наркоторговли в Карибском море.

По его словам, судно принадлежало «террористической организации», в результате атаки погибли три человека. «Сегодня по приказу президента [США] Дональда Трампа Министерство войны осуществило смертоносный кинетический удар по судну, занимавшемуся незаконной торговлей наркотиками и принадлежавшему организации, признанной террористической... в Карибском море», — написал Хегсет на своей странице в X.

Глава Пентагона уточнил, что атака была проведена в международных водах, когда на борту судна находились три человека: «Все трое террористов ликвидированы, и ни один американский военнослужащий не пострадал в ходе этой операции». К посту Хегсет прикрепил видео удара.