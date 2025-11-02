Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются

Бои за контроль над стратегически важным городом Покровск в Донецкой области Украины обостряются. Как уже сообщалось, в последние недели российские подразделения проникли в сам Покровск и перекрыли последние пути снабжения, используемые для обеспечения украинских сил в городе. По данным Минобороны России, украинский спецназ высадился с вертолета на северо-западной окраине Покровска. Одиннадцать высадившихся военнослужащих погибли, утверждало ведомство.

Источник в украинской разведке сообщил телеканалу CNN, что заявление Минобороны РФ не соответствует действительности. В Покровске продолжаются работы по стабилизации обстановки под руководством начальника Главного управления военной разведки Украины Кирилла Буданова, добавил источник.

Украинский солдат, воюющий в настоящее время в Покровске, подтвердил изданию The Telegraph начало операции спецназа «Черный ястреб», попросив не называть его имени. По его словам, операция, вероятно, была начата «после того, как удалось накопить достаточно ресурсов, чтобы ожидать какого-то результата». Военный утверждает, что российские войска не окружили украинские войска «котлом», заявив, что такая операция требует полной переброски войск, помимо простого «управления огнем» с помощью беспилотников.

7-й воздушно-штурмовой корпус ВС Украины также сообщил об успешной высадке в районе Покровска: «Это была сложная операция, потребовавшая синхронных действий различных подразделений».

В субботу главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Покровск и соседний город Мирноград «не окружены и не блокированы, и мы делаем все возможное для поддержания логистики».

В свою очередь, Минобороны России в субботу заявило, что его подразделения «продолжают уничтожать окруженные формирования Вооруженных сил Украины в районе железнодорожного вокзала» в Покровске и отразили несколько попыток украинских сил прорыва из города. В заявлении также говорится, что кольцо окружения Покровска и Мирнограда «сужается». Минобороны России утверждало, что его подразделения якобы отбили украинское контрнаступление. При этом российские «военкоры» заметили, что украинским вертолетам удалось без потерь войти в воздушное пространство, насыщенное российскими дронами, что ставит под сомнение эффективность российской ПВО на этом направлении.

«Если Покровск падет, он станет крупнейшим городским районом, захваченным российскими войсками с момента захвата Бахмута в мае 2023 года. Город является узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к более крупным городам Краматорску и Константиновке в промышленном поясе Донецка», - отмечает CNN.

Аналитик Bild Юлиан Рёпке сообщал, что российские военные есть во всех районах Покровска, их в десять раз больше, чем украинских бойцов. По его данным, украинским военным помогает держаться коридор шириной 5 километров, через который им доставляют припасы и эвакуируют раненых.