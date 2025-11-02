USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Неожиданный звонок Обамы возможному мэру-«коммунисту» Нью-Йорка

Бывший президент США Барак Обама позвонил Зохрану Мамдани, лидирующему в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка, чтобы похвалить его кампанию и предложить свою помощь в качестве советника в случае его победы. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что Обама, который обычно не вмешивается в местные выборы, проявил на этот раз необычайную заинтересованность и подчеркнул, что «будет содействовать успеху Мамдани и после самих выборов».

Таким образом, Обама выделил 34-летнего демократа-социалиста из штата Нью-Йорк как одного из молодых политиков, в которых видит будущий в лидерский потенциал внутри партии.

В преддверии всеобщих выборов 4 ноября Зохран Мамдани, родившийся в Уганде, значительно опережает своего главного соперника, бывшего губернатора Эндрю Куомо.

Демократ Куомо баллотируется как независимый кандидат после поражения от Мамдани на праймериз Демократической партии. Основатель Guardian Angels Кертис Слива является кандидатом от республиканцев.

В июле президент США Дональд Трамп заявлял, что его администрация не допустит, чтобы «коммунист» Зохран Мамдани был избран мэром Нью-Йорка: «Мы не допустим этого, если коммунист будет избран для того, чтобы руководить Нью-Йорком, то ничего не будет прежним… Не могу пока об этом говорить, но мы сделаем Нью-Йорк вновь великим». Американский лидер призвал жителей Нью-Йорка не отдавать свой голос за Мамдани.

Мамдани получил гражданство США в 2018 году. Жил в Южной Африке, затем переехал в Нью-Йорк, где построил карьеру адвоката, защищая должников от выселения.

