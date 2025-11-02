Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?

USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

11:10

Посольство России в Турции опровергло публикацию газеты Sabah о решении суда передать российский особняк в стамбульском районе Тарабья потомкам дипломата Российской империи Николая Свечина, который умер в Турции в 1903 году, сообщает ТАСС.

«Упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено», — сообщили агентству в российском дипмиссии.

В посольстве России добавили, что адвокат, представляющий российскую сторону, направил в редакцию Sabah официальное обращение с требованием опубликовать исправления и опровержение в соответствии с законом о печати Турции.

1 ноября Sabah сообщило о решении суда в Стамбуле после 17 лет разбирательств признать право собственности на историческую виллу на Босфоре за потомками дипломата Российской империи Николая Свечина, купившего виллу почти 160 лет назад. По данным издания, Свечин приобрел здание XIX века и прилегающий участок у французской семьи, после чего особняк использовался в качестве представительства российской дипмиссии. Сейчас стоимость виллы и земли площадью 10 га оценивается примерно в 1,5 млрд лир (более $35 млн).

Спор о праве собственности начался после революции 1917 года, напоминает РБК. Суд отметил, что, несмотря на аренду здания Россией по решению османских властей, оно никогда не было зарегистрировано за российским государством. Кадастровая проверка 1950 года подтвердила, что объект зарегистрирован на имя Свечина.

В публикации издания говорится, что, согласно межевому листу 2022 года, особняк должны унаследовать трое потомков Свечина. Газета, ссылаясь на заверенное генеалогическое древо, составленное Французским бюро генеалогических исследований, отмечает, что Николай Свечин родился в России в 1815 году и умер в Турции в 1903 году. Его жена, Елизавета Пестель, умерла раньше него. У дипломата был приемный сын, Дидье Леконт Свечин, он скончался в 2005 году. Суд постановил, что трое детей Дидье и являются законными наследниками имения. Участниками иска были турецкое казначейство, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата. Претензии России и турецких ведомств были отклонены на основании документов собственности, указов, дипломатической переписки и норм международного права.

