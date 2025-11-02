Обстрел Одессы: есть погибшие и раненые

Российские войска в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками Одесскую область, погибли два человека и трое пострадали, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В соцсетях Кипер написал, что Россия «снова атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Есть погибшие. Ночью россияне снова совершили атаку по Одесской области ударными беспилотниками».
Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, в результате удара вспыхнули 5 грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидировали спасатели.
«Личности двух человек, погибших в результате удара, устанавливаются. Стало известно еще о двух пострадавших в результате ночной атаки. Один из них госпитализирован. Мужчина получил термические ожоги пламенем», - отметил Кипер.
По данным украинских военных, в ночь на 2 ноября РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», 79 беспилотниками. По данным Воздушных сил, есть сбитие и подавление 67 из них. Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях, заявили украинские военные.