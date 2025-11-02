USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Обстрел Одессы: есть погибшие и раненые

11:24 437

Российские войска в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками Одесскую область, погибли два человека и трое пострадали, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В соцсетях Кипер написал, что Россия «снова атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Есть погибшие. Ночью россияне снова совершили атаку по Одесской области ударными беспилотниками».

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, в результате удара вспыхнули 5 грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидировали спасатели.

«Личности двух человек, погибших в результате удара, устанавливаются. Стало известно еще о двух пострадавших в результате ночной атаки. Один из них госпитализирован. Мужчина получил термические ожоги пламенем», - отметил Кипер.

По данным украинских военных, в ночь на 2 ноября РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», 79 беспилотниками. По данным Воздушных сил, есть сбитие и подавление 67 из них. Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях, заявили украинские военные.

Подробности атаки Украины на Туапсе
Подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 11:40
11:40 5935
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 1483
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 1945
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3063
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4281
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 7173
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 19638
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
1 ноября 2025, 18:58 3735
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы ВИДЕО
02:15 5089
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 2144
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 8249

