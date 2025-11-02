Обстрел Одессы: есть погибшие и раненые

В соцсетях Кипер написал, что Россия «снова атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Есть погибшие. Ночью россияне снова совершили атаку по Одесской области ударными беспилотниками».

Российские войска в ночь на воскресенье атаковали беспилотниками Одесскую область, погибли два человека и трое пострадали, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, в результате удара вспыхнули 5 грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидировали спасатели.

«Личности двух человек, погибших в результате удара, устанавливаются. Стало известно еще о двух пострадавших в результате ночной атаки. Один из них госпитализирован. Мужчина получил термические ожоги пламенем», - отметил Кипер.

По данным украинских военных, в ночь на 2 ноября РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», 79 беспилотниками. По данным Воздушных сил, есть сбитие и подавление 67 из них. Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 2 локациях, заявили украинские военные.