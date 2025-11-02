Кремль «очень внимательно» наблюдает за Венесуэлой

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Венесуэле», - сказал Песков, комментируя публикацию The Washington Post (WP) о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро направил российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов.

Россия «очень внимательно» наблюдает за тем, что происходит сейчас в Венесуэле. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, отвечая на вопрос ТАСС.

The Washington Post вышла с публикацией о том, что Венесуэла обратилась за содействием к России, Китаю и Ирану в связи с военным давлением со стороны Соединенных Штатов. По информации издания, Мадуро направил послание Путину, в котором перечислены конкретные запросы. Этот документ якобы был передан российскому руководству министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом в ходе визита в Москву ранее в октябре. Еще одно послание такого же рода, по сведениям WP, Веласкес должен был передать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Как пишет газета, Венесуэла попросила Китай о «расширенном военном сотрудничестве», в том числе об ускорении темпов производства некоторых систем радиолокационного слежения. Из Ирана же в соответствии с приведенными в публикации данными Веласкес недавно координировал поставку в Венесуэлу военной техники, включая беспилотные летательные аппараты.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. The New York Times ранее сообщала, что президент США Дональд Трамп отдал 7 октября распоряжение прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. Трамп признал 15 октября, что разрешил ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Мадуро при этом утверждал, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.