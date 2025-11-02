USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Кремль «очень внимательно» наблюдает за Венесуэлой

11:50 289

Россия «очень внимательно» наблюдает за тем, что происходит сейчас в Венесуэле. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Венесуэле», - сказал Песков, комментируя публикацию The Washington Post (WP) о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро направил российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов.

The Washington Post вышла с публикацией о том, что Венесуэла обратилась за содействием к России, Китаю и Ирану в связи с военным давлением со стороны Соединенных Штатов. По информации издания, Мадуро направил послание Путину, в котором перечислены конкретные запросы. Этот документ якобы был передан российскому руководству министром транспорта Венесуэлы Рамоном Веласкесом в ходе визита в Москву ранее в октябре. Еще одно послание такого же рода, по сведениям WP, Веласкес должен был передать первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Как пишет газета, Венесуэла попросила Китай о «расширенном военном сотрудничестве», в том числе об ускорении темпов производства некоторых систем радиолокационного слежения. Из Ирана же в соответствии с приведенными в публикации данными Веласкес недавно координировал поставку в Венесуэлу военной техники, включая беспилотные летательные аппараты.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. The New York Times ранее сообщала, что президент США Дональд Трамп отдал 7 октября распоряжение прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. Трамп признал 15 октября, что разрешил ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Мадуро при этом утверждал, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

Подробности атаки Украины на Туапсе
Подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 11:40
11:40 5938
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 1485
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 1945
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3063
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4281
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 7173
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 19638
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
1 ноября 2025, 18:58 3735
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы ВИДЕО
02:15 5090
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 2144
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 8250

ЭТО ВАЖНО

Подробности атаки Украины на Туапсе
Подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 11:40
11:40 5938
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 1485
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 1945
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3063
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4281
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 7173
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 19638
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
1 ноября 2025, 18:58 3735
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы ВИДЕО
02:15 5090
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 2144
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 8250
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться