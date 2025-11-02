USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Израиль предупреждает президента Ливана

12:09 138

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил руководство Ливана в затягивании процесса разоружения «Хезболлы», сообщает Times of Israel.

«Хезболла» играет с огнем, а ливанский президент (Джозеф Аун) тянет время», - цитирует издание его высказывание в соцсети X.

Кац подчеркнул, что «обязательство правительства Ливана разоружить «Хезболлу» и вывести ее из южного Ливана должно быть реализовано». «Максимальные меры будут продолжены и усилены, мы не допустим угрозы для жителей севера Израиля», - отметил Кац.

Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по югу Ливана четыре человека были убиты, еще трое пострадали. В официальном телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что накануне ЦАХАЛ «нанесла удар и ликвидировала офицера по логистике «Силы Радван» «Хезболлы» в южном Ливане». «Террорист был причастен к перевозке оружия и попыткам восстановить террористическую инфраструктуру «Хезболлы» в южном Ливане», - говорится в сообщении. ЦАХАЛ сообщает, что «также во время удара были ликвидированы еще трое боевиков «Силы Радван» (Radwan Force - элитное военизированное подразделение «Хезболлы»).

Израиль заключил перемирие с Ливаном в ноябре 2024 года. Оно предусматривает, что ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст занимаемые позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана. Также израильские военные остались в некоторых местах на территории Ливана.

В августе власти Ливана обратились с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти. Однако в «Хезболле» отказались разоружаться.

Подробности атаки Украины на Туапсе
Подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 11:40
11:40 5941
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 1486
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 1947
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3064
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4283
Нарывается!.. Но осталось недолго
Нарывается!.. Но осталось недолго горячая тема
1 ноября 2025, 21:39 7173
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии
Буданов и Сырский лично обороняют Покровск от российской армии обновлено 00:29; фото; видео
00:29 19640
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту?
Азербайджан, Турция, Египет... Кто рисует новую карту? новая геополитика
1 ноября 2025, 18:58 3735
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы
Украинцы атакуют Россию и Крым: мощные взрывы ВИДЕО
02:15 5092
Трамп хочет воевать и с Нигерией
Трамп хочет воевать и с Нигерией
01:01 2144
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
Арест в Исполнительной власти Гарадагского района Баку
1 ноября 2025, 22:55 8250

ЭТО ВАЖНО

