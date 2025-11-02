Израиль предупреждает президента Ливана

Кац подчеркнул, что «обязательство правительства Ливана разоружить «Хезболлу» и вывести ее из южного Ливана должно быть реализовано». «Максимальные меры будут продолжены и усилены, мы не допустим угрозы для жителей севера Израиля», - отметил Кац.

Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по югу Ливана четыре человека были убиты, еще трое пострадали. В официальном телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что накануне ЦАХАЛ «нанесла удар и ликвидировала офицера по логистике «Силы Радван» «Хезболлы» в южном Ливане». «Террорист был причастен к перевозке оружия и попыткам восстановить террористическую инфраструктуру «Хезболлы» в южном Ливане», - говорится в сообщении. ЦАХАЛ сообщает, что «также во время удара были ликвидированы еще трое боевиков «Силы Радван» (Radwan Force - элитное военизированное подразделение «Хезболлы»).

Израиль заключил перемирие с Ливаном в ноябре 2024 года. Оно предусматривает, что ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст занимаемые позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана. Также израильские военные остались в некоторых местах на территории Ливана.

В августе власти Ливана обратились с призывом к командованию вооруженных сил разработать план, по которому до конца года вооружение должно остаться лишь у государственных органов власти. Однако в «Хезболле» отказались разоружаться.