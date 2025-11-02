Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Исполнительной власти Гарадагского района. Как сообщает haqqin.az, в результате операции задержано несколько должностных лиц.

Задержанные — заместитель главы Исполнительной власти Гарадагского района Надир Мурадов, главный консультант хозяйственного отдела района Гафар Абдуллаев, а также заместитель начальника отдела контроля за управлением и эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по вопросам имущества Зульфугар Мансуров — решением Бинагадинского районного суда арестованы сроком на 3 месяца и 28 дней.

Обвиняемые привлечены к ответственности по статьям 32.5, 311.3.1, 32.5, 311.3.3, 311.3.2, 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана.