Обама обрушился с резкой критикой на Трампа

«Давайте посмотрим правде в глаза, наша страна и наша политика сейчас находятся в довольно мрачном положении», — заявил Обама.

Бывший президент США Барак Обама, по-прежнему пользующийся большой популярностью среди демократов, на митингах в поддержку демократических кандидатов в губернаторы обрушился с критикой на действующего главу Белого дома Дональда Трампа, пишут американские СМИ.

По его словам, «каждый день Белый дом предлагает людям свежую порцию беззакония, безрассудства, подлости и просто безумия». «Теперь каждый день будто Хэллоуин. Есть розыгрыши, но только без угощений. Не то что мы не предвидели это. Но я признаю, это хуже, чем я ожидал», — сказал Обама.

Экс-президент раскритиковал республиканцев в Конгрессе за «неспособность сдержать» Трампа, «даже когда они знают, что он переходит границы».

Обама заявил, что нынешний президент использует интернет-мемы и провокационные видео, чтобы отвлечь внимание американцев от реальных проблем: роста цен, падения доходов и ухудшения уровня жизни: «Вся та чушь, которую мы видим в новостях ежедневно, — все это нужно, чтобы отвлечь вас от того, что ваша жизнь не улучшилась».

По мнению Обамы, ситуация в Соединенных Штатах достигла уровня политического абсурда. Американцы голосовали за Трампа, надеясь на экономические перемены к лучшему, однако в итоге разрыв между богатыми и бедными только увеличился, утверждает он.

Обама также обвинил Трампа в злоупотреблении властью. По его словам, действующий президент использует Министерство юстиции как инструмент против политических оппонентов и применяет Национальную гвардию для «борьбы с несуществующими угрозами» в американских городах.

Кроме того, бывший глава Белого дома выразил тревогу по поводу состояния системы здравоохранения. Он предостерег, что из-за решений нынешней администрации стоимость медицинских услуг и страховых полисов может вырасти в два-три раза.

Обама признался, что был удивлен тем, как быстро руководители бизнеса, юридические фирмы и университеты решили «преклонить колено» перед Трампом.