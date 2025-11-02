USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Обама обрушился с резкой критикой на Трампа

12:43 2042

Бывший президент США Барак Обама, по-прежнему пользующийся большой популярностью среди демократов, на митингах в поддержку демократических кандидатов в губернаторы обрушился с критикой на действующего главу Белого дома Дональда Трампа, пишут американские СМИ.

«Давайте посмотрим правде в глаза, наша страна и наша политика сейчас находятся в довольно мрачном положении», — заявил Обама.

По его словам, «каждый день Белый дом предлагает людям свежую порцию беззакония, безрассудства, подлости и просто безумия». «Теперь каждый день будто Хэллоуин. Есть розыгрыши, но только без угощений. Не то что мы не предвидели это. Но я признаю, это хуже, чем я ожидал», — сказал Обама.

Экс-президент раскритиковал республиканцев в Конгрессе за «неспособность сдержать» Трампа, «даже когда они знают, что он переходит границы».

Обама заявил, что нынешний президент использует интернет-мемы и провокационные видео, чтобы отвлечь внимание американцев от реальных проблем: роста цен, падения доходов и ухудшения уровня жизни: «Вся та чушь, которую мы видим в новостях ежедневно, — все это нужно, чтобы отвлечь вас от того, что ваша жизнь не улучшилась».

По мнению Обамы, ситуация в Соединенных Штатах достигла уровня политического абсурда. Американцы голосовали за Трампа, надеясь на экономические перемены к лучшему, однако в итоге разрыв между богатыми и бедными только увеличился, утверждает он.

Обама также обвинил Трампа в злоупотреблении властью. По его словам, действующий президент использует Министерство юстиции как инструмент против политических оппонентов и применяет Национальную гвардию для «борьбы с несуществующими угрозами» в американских городах.

Кроме того, бывший глава Белого дома выразил тревогу по поводу состояния системы здравоохранения. Он предостерег, что из-за решений нынешней администрации стоимость медицинских услуг и страховых полисов может вырасти в два-три раза.

Обама признался, что был удивлен тем, как быстро руководители бизнеса, юридические фирмы и университеты решили «преклонить колено» перед Трампом.

Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 2316
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 904
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1319
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск обновлено 13:14
13:14 8343
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 2043
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема
04:00 10674
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5526
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 3204
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 2830
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3928
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4931

ЭТО ВАЖНО

Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 2316
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 904
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1319
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск обновлено 13:14
13:14 8343
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 2043
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема
04:00 10674
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5526
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 3204
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 2830
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3928
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4931
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться