Синоптики советуют взять зонты

В понедельник, 3 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются дожди, северо-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10, днем 17-21 градус тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.