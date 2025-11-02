USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Синоптики советуют взять зонты

12:59 913

В понедельник, 3 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидаются дожди, северо-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10, днем 17-21 градус тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 2317
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 907
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1319
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск обновлено 13:14
13:14 8344
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 2043
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема
04:00 10674
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5527
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 3204
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 2830
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3929
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4931

ЭТО ВАЖНО

Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 2317
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 907
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1319
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск обновлено 13:14
13:14 8344
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 2043
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема
04:00 10674
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5527
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 3204
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 2830
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3929
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4931
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться