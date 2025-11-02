USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Беспорядки и сотни погибших после выборов в Танзании

13:28 399

Сотни людей погибли в Танзании за три дня протестов после всеобщих выборов в среду, заявила главная оппозиционная партия страны «Чадема».

Представитель оппозиционной партии сообщил агентству AFP, что «около 700» человек убиты в столкновениях с силами безопасности. Дипломатический источник в Танзании сообщил BBC, что есть достоверные доказательства гибели как минимум 500 человек. Отключение интернета по всей стране затрудняет проверку данных. Власти продлили комендантский час, чтобы подавить беспорядки, отмечает BBC.

Демонстрации проходят в основном среди молодежи, которая выходит на улицы городов по всей Танзании, протестуя против несправедливых выборов. Протестующие винят власти в подрыве демократии путем преследования лидеров оппозиции: один находится в тюрьме, другого сняли с выборов по техническим основаниям, что увеличило шансы действующего президента Самии Сулуху Хасан на победу.

1 ноября избирательная комиссия Танзании объявила, что Самия Сулуху Хасан выиграла выборы, набрав 98% голосов. Всего в голосовании, по данным властей, приняли участие 32 миллиона граждан. Накануне протесты в Танзании продолжились, когда демонстранты в столице страны, портовом городе Дар-эс-Салам, проигнорировали требования военных. Министр иностранных дел Махмуд Комбо Табит заявил, что насилие имело место в виде «нескольких изолированных инцидентов», и сказал, что «силы безопасности действовали очень быстро и решительно, чтобы урегулировать ситуацию».

Министр в эфире BBC Focus on Africa добавил, что отключение интернета было необходимо для спасения жизней людей.

BBC отмечает, что журналистам и правозащитным организациям трудно проверить сообщения о погибших, а больницы отказываются предоставлять информацию о жертвах. Источник в одной из больниц Дар-эс-Салама сообщил BBC, что с четверга она переполнена пострадавшими, и большинство государственных больниц и моргов города находятся в аналогичной ситуации.

В автономном архипелаге Занзибар, который избирает собственное правительство и лидера, также победил действующий глава, представляющий правящую партию «Чама Ча Мапиндузи», Хусейн Мвиньи. Он набрал почти 80% голосов. Оппозиция Занзибара заявила о массовых фальсификациях, сообщает Associated Press.

Самия Сулуху Хасан пришла к власти в 2021 году после смерти бывшего президента Джона Магуфули и стала первой женщиной во главе Танзании. Сначала Самия получила признание за ослабление политических репрессий, но затем политическое пространство сузилось, а ее правительство стали обвинять в преследовании оппонентов путем арестов и похищений.

Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 2318
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 911
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1320
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск обновлено 13:14
13:14 8345
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 2046
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема
04:00 10675
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5527
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 3204
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 2831
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3930
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4932

ЭТО ВАЖНО

Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 2318
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 911
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1320
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск обновлено 13:14
13:14 8345
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 2046
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема
04:00 10675
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5527
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 3204
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 2831
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3930
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4932
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться