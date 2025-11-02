Беспорядки и сотни погибших после выборов в Танзании

Представитель оппозиционной партии сообщил агентству AFP, что «около 700» человек убиты в столкновениях с силами безопасности. Дипломатический источник в Танзании сообщил BBC, что есть достоверные доказательства гибели как минимум 500 человек. Отключение интернета по всей стране затрудняет проверку данных. Власти продлили комендантский час, чтобы подавить беспорядки, отмечает BBC.

Сотни людей погибли в Танзании за три дня протестов после всеобщих выборов в среду, заявила главная оппозиционная партия страны «Чадема».

Демонстрации проходят в основном среди молодежи, которая выходит на улицы городов по всей Танзании, протестуя против несправедливых выборов. Протестующие винят власти в подрыве демократии путем преследования лидеров оппозиции: один находится в тюрьме, другого сняли с выборов по техническим основаниям, что увеличило шансы действующего президента Самии Сулуху Хасан на победу.

1 ноября избирательная комиссия Танзании объявила, что Самия Сулуху Хасан выиграла выборы, набрав 98% голосов. Всего в голосовании, по данным властей, приняли участие 32 миллиона граждан. Накануне протесты в Танзании продолжились, когда демонстранты в столице страны, портовом городе Дар-эс-Салам, проигнорировали требования военных. Министр иностранных дел Махмуд Комбо Табит заявил, что насилие имело место в виде «нескольких изолированных инцидентов», и сказал, что «силы безопасности действовали очень быстро и решительно, чтобы урегулировать ситуацию».

Министр в эфире BBC Focus on Africa добавил, что отключение интернета было необходимо для спасения жизней людей.

BBC отмечает, что журналистам и правозащитным организациям трудно проверить сообщения о погибших, а больницы отказываются предоставлять информацию о жертвах. Источник в одной из больниц Дар-эс-Салама сообщил BBC, что с четверга она переполнена пострадавшими, и большинство государственных больниц и моргов города находятся в аналогичной ситуации.

В автономном архипелаге Занзибар, который избирает собственное правительство и лидера, также победил действующий глава, представляющий правящую партию «Чама Ча Мапиндузи», Хусейн Мвиньи. Он набрал почти 80% голосов. Оппозиция Занзибара заявила о массовых фальсификациях, сообщает Associated Press.

Самия Сулуху Хасан пришла к власти в 2021 году после смерти бывшего президента Джона Магуфули и стала первой женщиной во главе Танзании. Сначала Самия получила признание за ослабление политических репрессий, но затем политическое пространство сузилось, а ее правительство стали обвинять в преследовании оппонентов путем арестов и похищений.