Украинцы ударили по российским складам и базам

Спецназовцы «Альфа» Службы безопасности Украины провели серию атак по позициям россиян на захваченных украинских территориях: поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения сил, сообщает в воскресенье СБУ.

«Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов FP-2 с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции», - цитирует Интерфакс-Украина сообщение СБУ.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 31 октября ГУР провело спецоперацию, в результате которой был выведен из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Раменском районе Московской области РФ. По утверждению ГУР, все три нити, по которым транспортировался бензин, дизель и авиационное топливо, одновременно взорвались.