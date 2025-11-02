USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Украинцы ударили по российским складам и базам

видео
13:46 913

Спецназовцы «Альфа» Службы безопасности Украины провели серию атак по позициям россиян на захваченных украинских территориях: поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения сил, сообщает в воскресенье СБУ.

«Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов FP-2 с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции», - цитирует Интерфакс-Украина сообщение СБУ.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 31 октября ГУР провело спецоперацию, в результате которой был выведен из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Раменском районе Московской области РФ. По утверждению ГУР, все три нити, по которым транспортировался бензин, дизель и авиационное топливо, одновременно взорвались.

Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 2318
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 914
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1320
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск обновлено 13:14
13:14 8345
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 2048
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема
04:00 10676
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5527
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 3204
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 2832
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3931
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4933

ЭТО ВАЖНО

Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 2318
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 914
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1320
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск обновлено 13:14
13:14 8345
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 2048
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема
04:00 10676
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5527
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 3204
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 2832
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3931
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4933
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться