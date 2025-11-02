USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Пезешкиан заявил, что Иран отстроит «еще более мощные» ядерные объекты

14:06 154

Удары, нанесенные Израилем и США по ядерным объектам Ирана, не замедлят его ядерную программу. Так заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан во время посещения штаб-квартиры Организации по атомной энергии Ирана.

«Мы отстроим эти объекты еще более мощными», - сказал Пезешкиан, добавив, что иранская ядерная программа служит исключительно мирным целям и что руководство исламской республики считает применение ядерного оружия недопустимым.

Президент почтил память ученых-ядерщиков, в том числе погибших в ходе 12-дневной войны с Израилем.

Днем ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что исламская республика не может остановить обогащение урана, не заинтересована в переговорах с США и не будет обсуждать свои ракетные разработки. Он сообщил, что Иран готов к любым действиям со стороны Израиля: «В любом будущем конфликте Израиль вновь потерпит поражение. Предыдущие войны значительно обогатили наш опыт, мы испытали наши ракеты в боевых условиях. Действия Израиля не останутся без последствий».

Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 2320
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 916
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1320
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск
Новая атака Украины на Туапсе и Новороссийск обновлено 13:14
13:14 8347
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 2049
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема
04:00 10678
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5527
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 3204
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
Битва за Покровск и Мирноград: бои обостряются
10:16 2835
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
Трамп дал приказ. Пентагон начал подготовку
09:05 3931
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 4934

