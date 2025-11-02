Пезешкиан заявил, что Иран отстроит «еще более мощные» ядерные объекты

Удары, нанесенные Израилем и США по ядерным объектам Ирана, не замедлят его ядерную программу. Так заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан во время посещения штаб-квартиры Организации по атомной энергии Ирана.

«Мы отстроим эти объекты еще более мощными», - сказал Пезешкиан, добавив, что иранская ядерная программа служит исключительно мирным целям и что руководство исламской республики считает применение ядерного оружия недопустимым.

Президент почтил память ученых-ядерщиков, в том числе погибших в ходе 12-дневной войны с Израилем.

Днем ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что исламская республика не может остановить обогащение урана, не заинтересована в переговорах с США и не будет обсуждать свои ракетные разработки. Он сообщил, что Иран готов к любым действиям со стороны Израиля: «В любом будущем конфликте Израиль вновь потерпит поражение. Предыдущие войны значительно обогатили наш опыт, мы испытали наши ракеты в боевых условиях. Действия Израиля не останутся без последствий».