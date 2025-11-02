Вызов, брошенный хаосу нашего времени

Под сенью плато Гиза, где силуэты пирамид пронзают небо вот уже четыре с половиной тысячи лет, легла новая тень — стремительная и угловатая. Большой Египетский музей (GEM), или, как его уже окрестили, «музей века», после двух десятилетий ожиданий, задержек и бюджетных битв готов распахнуть свои двери. Эта тема выпадает из моего привычного поля — хорошо изученных политических коридоров Ближнего Востока. Но для меня, историка по образованию, она стала мощным антидотом. Позволю себе пафос: написать об этом открытии сейчас — мой сознательный акт интеллектуального сопротивления. На фоне всепоглощающего безумия — гула пропагандистских машин, треска ломающихся альянсов, новостных циклов, заточенных на ярость, — эта история подобна глотку чистого воздуха. Она о том, что человечество, помимо дара к самоуничтожению, обладает и другим, куда более редким даром — к созиданию, сохранению и диалогу с самим собой через тысячелетия. Политика — это сиюминутный шум. А возведение такого музея — сигнал в вечность, послание тем, кто будет жить здесь после нас. Это акт веры в то, что наши потомки будут оценивать нашу эпоху не только по сражениям, которые мы проиграли, но и по наследию, которое мы сумели сберечь.

Здание музея, спроектированное ирландской фирмой Heneghan Peng, — это вызов и диалог одновременно. Его гигантский стеклянный фасад, один из самых больших в мире, развернут точно на пирамиды. Взгляд сквозь него — тщательно выверенная режиссура: посетитель, стоя в прохладном зале XXI века, смотрит прямо в лицо вечности. Прозрачность здесь — метафора. Египет, веками ассоциировавшийся с тайнами, теперь демонстрирует свое наследие открыто. Архитектура музея — это манифест: древность принадлежит не только археологам, но и свету современного дня. Сердцем коллекции, ее главной звездой и главным бенефициаром переезда стал Тутанхамон. Впервые все 5000 артефактов из его гробницы будут выставлены вместе. Пыльные витрины старого Египетского музея на площади Тахрир, где сокровища теснились в полумраке, уходят в прошлое. Теперь золотые маски и парадные колесницы займут галерею, достойную их статуса, в окружении климат-контроля и умного освещения, которое не убьет их в ближайшие сто лет. Но GEM — это не только о фараоне-мальчике. Это гигантский хаб, призванный разгрузить ветшающие запасники Каира. На территории в 480 000 кв. м (эквивалент 66 футбольных полей) найдут пристанище около 100 000 артефактов — от колоссов Рамсеса II, которые, кажется, и не думали сдвигаться с места, до изящных статуэток эпохи Древнего Царства. Музей превращается в единый исследовательский центр, где технологии будущего служат на благо прошлого. За торжественной датой открытия тянется долгая драматическая тень. История этого проекта — точный срез бурлящей истории региона, хроника упрямства, противостоящего хаосу.

Стройка начиналась в эпоху затишья, но ей было суждено пройти через все круги ада современного Ближнего Востока. Арабская весна 2011 года обрушилась на Египет не только сменой режимов, но и экономическим коллапсом. Площадка у пирамид замерла. Инвесторы разбежались, финансирование иссякло. Казалось, проект канет в лету вместе со старым порядком. Но он выжил. Его возрождение в середине 2010-х стало символом надежды. Стройка набрала обороты, чтобы столкнуться с новым бедствием — пандемией COVID-19. Глобальные цепочки поставок рухнули. Контейнеры с уникальным стеклом и оборудованием застряли в портах. Пустыня вокруг Гизы снова стала изолированной, на этот раз — по воле незримого вируса. А затем грянула война в Украине, ударившая по глобальной экономике и спровоцировавшая волну инфляции. Взлетели цены на сталь и энергоносители. Бюджет, и без того растянутый, снова затрещал по швам. Каждый новый кризис ставил под сомнение самую экономическую целесообразность гигантского музея. Зачем строить дворец для гостей, которые, возможно, не приедут?