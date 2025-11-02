USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Вызов, брошенный хаосу нашего времени

о вечном
Икрам Нур, автор haqqin.az
14:18

Под сенью плато Гиза, где силуэты пирамид пронзают небо вот уже четыре с половиной тысячи лет, легла новая тень — стремительная и угловатая. Большой Египетский музей (GEM), или, как его уже окрестили, «музей века», после двух десятилетий ожиданий, задержек и бюджетных битв готов распахнуть свои двери.

Эта тема выпадает из моего привычного поля — хорошо изученных политических коридоров Ближнего Востока. Но для меня, историка по образованию, она стала мощным антидотом. Позволю себе пафос: написать об этом открытии сейчас — мой сознательный акт интеллектуального сопротивления. На фоне всепоглощающего безумия — гула пропагандистских машин, треска ломающихся альянсов, новостных циклов, заточенных на ярость, — эта история подобна глотку чистого воздуха.

Она о том, что человечество, помимо дара к самоуничтожению, обладает и другим, куда более редким даром — к созиданию, сохранению и диалогу с самим собой через тысячелетия. Политика — это сиюминутный шум. А возведение такого музея — сигнал в вечность, послание тем, кто будет жить здесь после нас. Это акт веры в то, что наши потомки будут оценивать нашу эпоху не только по сражениям, которые мы проиграли, но и по наследию, которое мы сумели сберечь.

На фоне всепоглощающего безумия — гула пропагандистских машин, треска ломающихся альянсов, новостных циклов, заточенных на ярость, — эта история подобна глотку чистого воздуха

Здание музея, спроектированное ирландской фирмой Heneghan Peng, — это вызов и диалог одновременно. Его гигантский стеклянный фасад, один из самых больших в мире, развернут точно на пирамиды. Взгляд сквозь него — тщательно выверенная режиссура: посетитель, стоя в прохладном зале XXI века, смотрит прямо в лицо вечности. Прозрачность здесь — метафора. Египет, веками ассоциировавшийся с тайнами, теперь демонстрирует свое наследие открыто. Архитектура музея — это манифест: древность принадлежит не только археологам, но и свету современного дня.

Сердцем коллекции, ее главной звездой и главным бенефициаром переезда стал Тутанхамон. Впервые все 5000 артефактов из его гробницы будут выставлены вместе. Пыльные витрины старого Египетского музея на площади Тахрир, где сокровища теснились в полумраке, уходят в прошлое. Теперь золотые маски и парадные колесницы займут галерею, достойную их статуса, в окружении климат-контроля и умного освещения, которое не убьет их в ближайшие сто лет.

Но GEM — это не только о фараоне-мальчике. Это гигантский хаб, призванный разгрузить ветшающие запасники Каира. На территории в 480 000 кв. м (эквивалент 66 футбольных полей) найдут пристанище около 100 000 артефактов — от колоссов Рамсеса II, которые, кажется, и не думали сдвигаться с места, до изящных статуэток эпохи Древнего Царства. Музей превращается в единый исследовательский центр, где технологии будущего служат на благо прошлого.

За торжественной датой открытия тянется долгая драматическая тень. История этого проекта — точный срез бурлящей истории региона, хроника упрямства, противостоящего хаосу.

Стройка GEM превратилась для Египта в вопрос национального престижа. Это был осознанный выбор — вкладываться в «сигнал в вечность»

Стройка начиналась в эпоху затишья, но ей было суждено пройти через все круги ада современного Ближнего Востока. Арабская весна 2011 года обрушилась на Египет не только сменой режимов, но и экономическим коллапсом. Площадка у пирамид замерла. Инвесторы разбежались, финансирование иссякло. Казалось, проект канет в лету вместе со старым порядком.

Но он выжил. Его возрождение в середине 2010-х стало символом надежды. Стройка набрала обороты, чтобы столкнуться с новым бедствием — пандемией COVID-19. Глобальные цепочки поставок рухнули. Контейнеры с уникальным стеклом и оборудованием застряли в портах. Пустыня вокруг Гизы снова стала изолированной, на этот раз — по воле незримого вируса.

А затем грянула война в Украине, ударившая по глобальной экономике и спровоцировавшая волну инфляции. Взлетели цены на сталь и энергоносители. Бюджет, и без того растянутый, снова затрещал по швам. Каждый новый кризис ставил под сомнение самую экономическую целесообразность гигантского музея. Зачем строить дворец для гостей, которые, возможно, не приедут?

Арабская весна 2011 года обрушилась на Египет не только сменой режимов, но и экономическим коллапсом. Площадка у пирамид замерла

Ответ оказался прост: к тому моменту стройка GEM превратилась для Египта в вопрос национального престижа. Это был осознанный выбор — вкладываться в «сигнал в вечность», пока мир вокруг сотрясали «сиюминутные шумы» войн.

И потому Большой Египетский музей — это не здание. Это ответ. Вызов, брошенный хаосу нашего времени. Его этажи сложены не из бетона, а из упрямства, которым человек отвечает ударам истории. Каждый его уровень — это слой преодоленного безумия: революции, пандемии, войны. Его открытие — это не дата в календаре. Это тихая, но слышная на весь мир декларация: пока мы способны возводить такие музеи, пока мы готовы инвестировать миллиарды не в пушки, а в красоту и память, — цивилизация не просто дышит. Она бросает вызов самой вечности, глядящей на нас с плато Гиза.

