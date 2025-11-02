USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Впервые в мире: на Мальдивах пожизненный запрет на курение

14:18 183

Мальдивы стали единственной страной, где действует запрет на курение для поколения, сообщает The Guardian.

С 1 ноября 2025 года гражданам, родившимся после 1 января 2007 года, запрещено покупать, употреблять или получать табачные изделия. Запрет распространяется на все виды табака, а розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей.

Мера относится и к туристам. Кроме того, сохраняется полный запрет на электронные сигареты и вейпы для всех, независимо от возраста. Нарушение правил грозит большими штрафами.

Газета отмечает, что первой страной, где приняли такой закон, стала Новая Зеландия. Он должен был вступить в силу в июле 2024 года, но в ноябре 2023-го новое правительство отменило его, чтобы профинансировать снижение налогов.

ЭТО ВАЖНО

