Израильтянин шпионил на Иран

Полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) Израиля сообщают об аресте 23-летнего Йосефа Эйн-Эли, подозреваемого в работе на иранскую разведку, сообщают израильские СМИ.

По данным следствия, с конца 2024 года подозреваемый поддерживал связь с «иранскими кураторами» и за вознаграждение выполнял их указания. В частности, он передавал информацию и фотографии отелей в районе Мертвого моря, пользуясь тем, что работал в одной из гостиниц, а также сведения о туристических зонах на юге страны.

Полиция установила, что Эйн-Эли получал дополнительные задания, которые не успел или не смог выполнить: сбор данных о министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире, формирование в Израиле «группы исполнителей», нападение на частный дом с применением боевой гранаты, передача сведений о криминальных фигурах и кланах в Израиле, сбор персональных данных о военнослужащих ЦАХАЛ, поджоги автомобилей, съемка на территории военных баз.

Оплату за выполненные задания, по данным следствия, Йосеф Эйн-Эли получал в криптовалюте. 2 ноября против Эйн-Эли было подано обвинительное заключение в окружной суд города Беэр-Шева.