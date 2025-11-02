USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом

по следам громкого расследования
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
14:32 2108

Рыночная цена демократического процесса в Европе оказалась на удивление невысокой. Как показало дело Натана Гилла в Центральном уголовном суде Лондона, доступ к трибуне Европейского парламента и его медийной инфраструктуре может стоить всего 4000–5000 фунтов стерлингов за выступление. Эта история не столько о падении отдельного политика, сколько о стресс-тесте для всей системы, выявившем ее тревожную восприимчивость к целевым операциям по подкупу.

В протоколах Олд-Бейли они фигурировали как «рождественские подарки» и «открытки». В мире Натана Гилла, бывшего мормонского епископа и евродепутата от Уэльса, эти слова обозначали нечто иное: цену, по которой его принципы были обменены на наличные. Его падение — это не просто история коррупции в коридорах Брюсселя. Это наглядное исследование уязвимости западных институтов, чью легитимность можно купить за сумму, сопоставимую со стоимостью подержанного автомобиля.

История Натана Гилла выглядит не как изолированный инцидент, а как часть системных усилий Кремля по вербовке и финансированию западных политиков

Расследование, начатое с конфискованного ФБР телефона украинского политтехнолога Олега Волошина в аэропорту Вашингтона, привело британских следователей прямиком в кабину для голосования члена Европарламента. Там они обнаружили простую и циничную схему: прокремлевские тезисы, переданные через мессенджер, обменивались на денежные переводы. Центральной фигурой в этом деле стал Натан Гилл — некогда правая рука Найджела Фараджа, а ныне — подсудимый, признавший вину в восьми эпизодах продажи своего голоса.

Натан Гилл — человек-парадокс, политик-невидимка, чье имя прогремело на всю Европу лишь когда он стоял на скамье подсудимых. Этот бывший мормонский епископ с его впечатляющим ростом в 193 см и любимыми ковбойскими сапогами, некогда проповедовавший в скромной общине, сменил рясу на политический фрак, но так и остался тенью в коридорах власти. Его бизнес по уходу за престарелыми, рухнувший с долгами в 116 000 фунтов после финансового кризиса 2008 года, стал мрачным прологом к его политическому банкротству.

Его скромный офис в Брюсселе стал пристанищем для человека, чья совесть оказалась разменной монетой. Там, где когда-то звучали молитвы, теперь рождались пророссийские речи, стоившие, как выяснилось, ровно столько, сколько готов был заплатить Кремль за голос бывшего пастыря, променявшего веру на фунты стерлингов.

Путь Гилла к этому криминальному финалу был проложен ранее, во время его поездки в Украину в 2018 году. Он отправился туда не один, а в компании двух других евродепутатов из ближайшего окружения Найджела Фараджа — Джонатана Арнотта и Дэвида Коберна. Поездка, как выяснилось впоследствии, была оплачена организацией-прикрытием, связанной с российскими спецслужбами, — «Европейский центр по демократии и правам человека». Главным событием этого визита стали выступления британских политиков на пророссийских телеканалах «112 Украина» и NewsOne, которые контролировались олигархом Виктором Медведчуком, близким соратником Владимира Путина.

Там, где когда-то звучали молитвы, теперь рождались пророссийские речи, стоившие, как выяснилось, ровно столько, сколько готов был заплатить Кремль за голос бывшего пастыря, променявшего веру на фунты стерлингов

Уже спустя шесть недель после возвращения из Киева Гилл и его коллеги использовали трибуну Европарламента для продвижения пророссийских нарративов. Их выступления, дословно повторявшие тезисы, прозвучавшие на подконтрольных Медведчуку каналах, были направлены на дискредитацию украинских властей и ставили под сомнение возможность членства Украины в ЕС под предлогом нарушения свободы прессы.

Натан Гилл продавал Кремлю свой статус и голос в Европейском парламенте, выступая в роли платного агента влияния. Согласно судебным материалам, в период с декабря 2018 по июль 2019 года он за денежное вознаграждение систематически делал пророссийские заявления как в стенах Европарламента, так и в средствах массовой информации. Заказчиком этой кампании выступал пророссийский украинский политик Олег Волошин, который не только передавал деньги, но и предоставлял Гиллу конкретные тезисы для выступлений.

Ценность Гилла для Кремля заключалась в том, что он, будучи действующим евродепутатом из западной страны, придавал российской пропаганде видимость легитимности и независимого западного мнения. Его выступления были целенаправленно нацелены на дискредитацию прозападного правительства Украины, демонизацию украинских властей и подрыв перспектив членства Украины в Европейском союзе, что полностью соответствовало стратегическим интересам Кремля по ослаблению единства Запада и подрыву международной поддержки Украины.

Показательно, что ключевой фигурант, Олег Волошин, находившийся в непосредственном контакте с Гиллом, избежал правосудия и находится в Москве. В переписке он выступал не как частное лицо, а как представитель интересов Виктора Медведчука, олигарха, известного своей близостью к Владимиру Путину

Дело Натана Гилла, при всей его доказанности, действительно оставляет ряд тревожных незакрытых вопросов и наводит на мысль о том, что он мог быть лишь одним из видимых звеньев более широкой сети влияния.

Показательно, что ключевой фигурант, Олег Волошин, находившийся в непосредственном контакте с Гиллом, избежал правосудия и находится в Москве. В переписке он выступал не как частное лицо, а как представитель интересов Виктора Медведчука, олигарха, известного своей близостью к Владимиру Путину. Это указывает на то, что Гилл был не самостоятельной фигурой, а частью более широкой структуры, управляемой из Кремля.

Расследование показало, что для организации поездок использовались организации-«прокладки». Поездку Гилла, Коберна и Арнотта в Украину оплатил «Европейский центр демократии и прав человека» — структура, президент которой был арестован в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России.

Олег Волошин фигурирует и в другом расследовании — о связях с немецким политиком из «Альтернативы для Германии» Максимилианом Крахом. Сообщается, что у американских спецслужб есть их переписка, в которой обсуждались «компенсации» за некие «технические задания». Это свидетельствует, что схема, по которой работал Гилл, не была уникальной.

Иными словами, история Натана Гилла выглядит не как изолированный инцидент, а как часть системных усилий Кремля по вербовке и финансированию западных политиков. Пока что наказание понесли лишь те, кого удалось напрямую поймать на взятках, в то время как более глубокие политические связи и полная картина сети агентов влияния остаются в тени.

Олег Волошин фигурирует и в другом расследовании — о связях с немецким политиком из «Альтернативы для Германии» Максимилианом Крахом. Сообщается, что у американских спецслужб есть их переписка, в которой обсуждались «компенсации» за некие «технические задания»

Дело Натана Гилла официально закрыто. В протоколах Олд-Бейли стоит жирная точка. Но в тихих кабинетах MI6 и в аналитических отделах ФБР папки с его именем остаются открытыми. Поймали курьера, вскрыли схему одной операции, но сама сеть жива.

Гилл был идеальным активом: неприметный, обремененный долгами, с политическими амбициями, превышающими его принципы. Он был тем «полезным идиотом», чья жадность и незначительность делали его идеальным прикрытием для тех, кто остается в тени. Его признание вины — это не конец истории, а лишь закрытие одной главы в долгой и темной саге о российской «гибридной войне».

Падение Гилла — это лишь верхушка айсберга. Основная его масса, темная и невидимая, по-прежнему скрыта под водой, медленно и неумолимо движется сквозь уязвимые льды западной демократии. И следующая трещина может появиться в самый неожиданный момент.

