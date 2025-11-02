Рыночная цена демократического процесса в Европе оказалась на удивление невысокой. Как показало дело Натана Гилла в Центральном уголовном суде Лондона, доступ к трибуне Европейского парламента и его медийной инфраструктуре может стоить всего 4000–5000 фунтов стерлингов за выступление. Эта история не столько о падении отдельного политика, сколько о стресс-тесте для всей системы, выявившем ее тревожную восприимчивость к целевым операциям по подкупу. В протоколах Олд-Бейли они фигурировали как «рождественские подарки» и «открытки». В мире Натана Гилла, бывшего мормонского епископа и евродепутата от Уэльса, эти слова обозначали нечто иное: цену, по которой его принципы были обменены на наличные. Его падение — это не просто история коррупции в коридорах Брюсселя. Это наглядное исследование уязвимости западных институтов, чью легитимность можно купить за сумму, сопоставимую со стоимостью подержанного автомобиля.

Расследование, начатое с конфискованного ФБР телефона украинского политтехнолога Олега Волошина в аэропорту Вашингтона, привело британских следователей прямиком в кабину для голосования члена Европарламента. Там они обнаружили простую и циничную схему: прокремлевские тезисы, переданные через мессенджер, обменивались на денежные переводы. Центральной фигурой в этом деле стал Натан Гилл — некогда правая рука Найджела Фараджа, а ныне — подсудимый, признавший вину в восьми эпизодах продажи своего голоса. Натан Гилл — человек-парадокс, политик-невидимка, чье имя прогремело на всю Европу лишь когда он стоял на скамье подсудимых. Этот бывший мормонский епископ с его впечатляющим ростом в 193 см и любимыми ковбойскими сапогами, некогда проповедовавший в скромной общине, сменил рясу на политический фрак, но так и остался тенью в коридорах власти. Его бизнес по уходу за престарелыми, рухнувший с долгами в 116 000 фунтов после финансового кризиса 2008 года, стал мрачным прологом к его политическому банкротству. Его скромный офис в Брюсселе стал пристанищем для человека, чья совесть оказалась разменной монетой. Там, где когда-то звучали молитвы, теперь рождались пророссийские речи, стоившие, как выяснилось, ровно столько, сколько готов был заплатить Кремль за голос бывшего пастыря, променявшего веру на фунты стерлингов. Путь Гилла к этому криминальному финалу был проложен ранее, во время его поездки в Украину в 2018 году. Он отправился туда не один, а в компании двух других евродепутатов из ближайшего окружения Найджела Фараджа — Джонатана Арнотта и Дэвида Коберна. Поездка, как выяснилось впоследствии, была оплачена организацией-прикрытием, связанной с российскими спецслужбами, — «Европейский центр по демократии и правам человека». Главным событием этого визита стали выступления британских политиков на пророссийских телеканалах «112 Украина» и NewsOne, которые контролировались олигархом Виктором Медведчуком, близким соратником Владимира Путина.

Уже спустя шесть недель после возвращения из Киева Гилл и его коллеги использовали трибуну Европарламента для продвижения пророссийских нарративов. Их выступления, дословно повторявшие тезисы, прозвучавшие на подконтрольных Медведчуку каналах, были направлены на дискредитацию украинских властей и ставили под сомнение возможность членства Украины в ЕС под предлогом нарушения свободы прессы. Натан Гилл продавал Кремлю свой статус и голос в Европейском парламенте, выступая в роли платного агента влияния. Согласно судебным материалам, в период с декабря 2018 по июль 2019 года он за денежное вознаграждение систематически делал пророссийские заявления как в стенах Европарламента, так и в средствах массовой информации. Заказчиком этой кампании выступал пророссийский украинский политик Олег Волошин, который не только передавал деньги, но и предоставлял Гиллу конкретные тезисы для выступлений. Ценность Гилла для Кремля заключалась в том, что он, будучи действующим евродепутатом из западной страны, придавал российской пропаганде видимость легитимности и независимого западного мнения. Его выступления были целенаправленно нацелены на дискредитацию прозападного правительства Украины, демонизацию украинских властей и подрыв перспектив членства Украины в Европейском союзе, что полностью соответствовало стратегическим интересам Кремля по ослаблению единства Запада и подрыву международной поддержки Украины.

Дело Натана Гилла, при всей его доказанности, действительно оставляет ряд тревожных незакрытых вопросов и наводит на мысль о том, что он мог быть лишь одним из видимых звеньев более широкой сети влияния. Показательно, что ключевой фигурант, Олег Волошин, находившийся в непосредственном контакте с Гиллом, избежал правосудия и находится в Москве. В переписке он выступал не как частное лицо, а как представитель интересов Виктора Медведчука, олигарха, известного своей близостью к Владимиру Путину. Это указывает на то, что Гилл был не самостоятельной фигурой, а частью более широкой структуры, управляемой из Кремля. Расследование показало, что для организации поездок использовались организации-«прокладки». Поездку Гилла, Коберна и Арнотта в Украину оплатил «Европейский центр демократии и прав человека» — структура, президент которой был арестован в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России. Олег Волошин фигурирует и в другом расследовании — о связях с немецким политиком из «Альтернативы для Германии» Максимилианом Крахом. Сообщается, что у американских спецслужб есть их переписка, в которой обсуждались «компенсации» за некие «технические задания». Это свидетельствует, что схема, по которой работал Гилл, не была уникальной. Иными словами, история Натана Гилла выглядит не как изолированный инцидент, а как часть системных усилий Кремля по вербовке и финансированию западных политиков. Пока что наказание понесли лишь те, кого удалось напрямую поймать на взятках, в то время как более глубокие политические связи и полная картина сети агентов влияния остаются в тени.