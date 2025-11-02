Иран получил послание от Америки

Министерство иностранных дел Ирана получило послание с предложением о начале новых переговоров о ядерной сделке, заявила пресс-секретарь иранского правительства Фатеме Мохаджерани в комментарии SNN TV.

Так Мохаджерани прокомментировала сообщение иракского издания Baghdad Today, которое 31 октября со ссылкой на иранские дипломатические источники написало, что США передали Ирану через Оман предложение возобновить переговоры о новой ядерной сделке. Она пообещала раскрыть детали посланий «в надлежащее время».

Изначально агентство Tasnim со ссылкой на источник, а также агентство Mehr опровергли эти данные.

Мохаджерани в своем комментарии не упомянула, от какой страны иранский МИД получил сообщения.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжит обогащение урана и развитие своей ракетной программы, а также не будет вести переговоры по этому поводу. При этом он отметил, что Иран не отказывается о возможности достичь компромисса с США по ядерному вопросу.

Вашингтон и Тегеран весной провели пять раундов переговоров о сделке, в рамках которой Иран ограничит свою ядерную программу. Диалог прекратился после начала 12-дневной войны Израиля с Ираном.