В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Иран получил послание от Америки

14:46

Министерство иностранных дел Ирана получило послание с предложением о начале новых переговоров о ядерной сделке, заявила пресс-секретарь иранского правительства Фатеме Мохаджерани в комментарии SNN TV.

Фатеме Мохаджерани

Так Мохаджерани прокомментировала сообщение иракского издания Baghdad Today, которое 31 октября со ссылкой на иранские дипломатические источники написало, что США передали Ирану через Оман предложение возобновить переговоры о новой ядерной сделке. Она пообещала раскрыть детали посланий «в надлежащее время».

Изначально агентство Tasnim со ссылкой на источник, а также агентство Mehr опровергли эти данные. 

Мохаджерани в своем комментарии не упомянула, от какой страны иранский МИД получил сообщения.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжит обогащение урана и развитие своей ракетной программы, а также не будет вести переговоры по этому поводу. При этом он отметил, что Иран не отказывается о возможности достичь компромисса с США по ядерному вопросу.

Вашингтон и Тегеран весной провели пять раундов переговоров о сделке, в рамках которой Иран ограничит свою ядерную программу. Диалог прекратился после начала 12-дневной войны Израиля с Ираном.

