Запад «очень боится» нового оружия России

Выступая на сессии международного научно-туристического форума «Открой АТОМ» Захарова заявила, что «мы сейчас слышим отзывы [стран Запада о «Буревестнике»]. Они не молчат. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше».

Президент РФ Владимир Путин 26 октября объявил о завершении «решающих испытаний» крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и сообщил о начале работы над ее развертыванием. «Это уникальное изделие, которого нет ни у кого другого в мире», — сказал он. После этого заявления Путин сообщил об «успешном испытании» ядерной торпеды «Посейдон», которая, по его словам, не имеет аналогов по скоростям и глубинам движения.

А президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Москве стоит сосредоточиться на завершении войны, а не на демонстрации оружия. 30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия.

The Wall Street Journal со ссылкой на специалистов по ракетным технологиям и ядерному оружию писал, что ракета имеет конструктивные недостатки и в большей степени является политическим инструментом, чем эффективным оружием.

По данным западных разведок, с 2017 по 2019 год ракету «Буревестник» пытались запустить не менее 13 раз, лишь две попытки имели частичный успех. В 2019 году ракета рухнула в Баренцево море, при ее извлечении произошел взрыв, унесший жизни семи человек, включая ученых из ядерного центра в Сарове.