USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Северокорейские пленные в Киеве просят передать их Южной Корее

15:30 740

Двое северокорейских военнопленных в Украине обратились с просьбой передать их Южной Корее. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на южнокорейскую правозащитную организацию.

Запрос был сделан во время интервью для документального фильма, съемки которого координировали правозащитники из Gyeore-eol Nation United. Беседа была записана 28 октября в Киеве, где двое военных из КНДР, участвовавших в боевых действиях на стороне России, содержатся в плену.

По данным южнокорейских и западных спецслужб, в 2024 году около 10 000 северокорейских солдат были направлены на войну в Украине с целью поддержки РФ. Один из военнопленных ранее уже просил разрешения обосноваться в Южной Корее, когда в феврале его посетил законодатель Республики Корея (РК), напоминает AFP.

По данным разведслужбы Южной Кореи, северокорейские солдаты обычно получают приказ покончить с собой, чтобы не попасть в плен, в частности, в случае ранения совершают самоподрыв с помощью гранат. В южнокорейской разведке в сентябре заявили, что в боях в Украине погибло около 2000 северокорейских солдат, напомнило AFP.

Сотрудничество РФ и Северной Кореи усилилось после полномасштабного российского вторжения в Украину. Северокорейские военные участвуют в боевых действиях, которые ведет против Украины Россия. По данным разведслужб Южной Кореи и ряда стран Запада, Северная Корея также поставляет России артиллерийские снаряды и ракеты, которые Москва использует для атак на Украину.

Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 2116
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 11535
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 14:55
14:55 10514
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 1513
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5265
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 3712
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 2329
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1972
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 3222
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5761
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 4150

ЭТО ВАЖНО

Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 2116
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 11535
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 14:55
14:55 10514
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 1513
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5265
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 3712
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 2329
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1972
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 3222
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5761
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 4150
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться