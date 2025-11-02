Северокорейские пленные в Киеве просят передать их Южной Корее

Запрос был сделан во время интервью для документального фильма, съемки которого координировали правозащитники из Gyeore-eol Nation United. Беседа была записана 28 октября в Киеве, где двое военных из КНДР, участвовавших в боевых действиях на стороне России, содержатся в плену.

Двое северокорейских военнопленных в Украине обратились с просьбой передать их Южной Корее. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на южнокорейскую правозащитную организацию.

По данным южнокорейских и западных спецслужб, в 2024 году около 10 000 северокорейских солдат были направлены на войну в Украине с целью поддержки РФ. Один из военнопленных ранее уже просил разрешения обосноваться в Южной Корее, когда в феврале его посетил законодатель Республики Корея (РК), напоминает AFP.

По данным разведслужбы Южной Кореи, северокорейские солдаты обычно получают приказ покончить с собой, чтобы не попасть в плен, в частности, в случае ранения совершают самоподрыв с помощью гранат. В южнокорейской разведке в сентябре заявили, что в боях в Украине погибло около 2000 северокорейских солдат, напомнило AFP.

Сотрудничество РФ и Северной Кореи усилилось после полномасштабного российского вторжения в Украину. Северокорейские военные участвуют в боевых действиях, которые ведет против Украины Россия. По данным разведслужб Южной Кореи и ряда стран Запада, Северная Корея также поставляет России артиллерийские снаряды и ракеты, которые Москва использует для атак на Украину.