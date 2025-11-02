Иран начинает строительство АЭС на побережье Каспия

Иран запустил проект по строительству очередной атомной электростанции в северной провинции Голестан, имеющей выход к Каспийскому морю. Об этом сообщил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«Огромными усилиями мы смогли начать проект строительства атомной электростанции на побережье провинции Голестан, найдя подходящий участок земли», - цитирует его пресс-служба ОАЭИ.

По словам Эслами, будут построены еще несколько атомных электростанций, чтобы суммарно достичь производства 20 тыс. МВт электроэнергии - цели, которая была поставлена верховным лидером исламской республики.

Эслами сообщил, что «на основании планов в разных частях страны атомные электростанции будут построены таким образом, чтобы стабильная и чистая ядерная энергетика могла обеспечить необходимую электроэнергию».

Глава ОАЭИ также заявил, что в повестку включен и вопрос завершения возведения АЭС в провинции Хузестан, которое было начато еще до исламской революции 1979 года.