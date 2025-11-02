USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Иран начинает строительство АЭС на побережье Каспия

15:40 609

Иран запустил проект по строительству очередной атомной электростанции в северной провинции Голестан, имеющей выход к Каспийскому морю. Об этом сообщил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«Огромными усилиями мы смогли начать проект строительства атомной электростанции на побережье провинции Голестан, найдя подходящий участок земли», - цитирует его пресс-служба ОАЭИ.

По словам Эслами, будут построены еще несколько атомных электростанций, чтобы суммарно достичь производства 20 тыс. МВт электроэнергии - цели, которая была поставлена верховным лидером исламской республики.

Эслами сообщил, что «на основании планов в разных частях страны атомные электростанции будут построены таким образом, чтобы стабильная и чистая ядерная энергетика могла обеспечить необходимую электроэнергию».

Глава ОАЭИ также заявил, что в повестку включен и вопрос завершения возведения АЭС в провинции Хузестан, которое было начато еще до исламской революции 1979 года.

Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 2120
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 11537
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 14:55
14:55 10517
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 1514
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5265
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 3712
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 2330
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1972
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 3223
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5761
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 4152

