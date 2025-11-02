МИД подтвердил: президент Сирии летит на переговоры с Трампом

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани подтвердил, что президент страны на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит США в ноябре, сообщает в воскресенье агентство SANA.

«В этом месяце президент аш-Шараа должен посетить Белый дом, где проведет переговоры по вопросам послевоенного восстановления Сирии», - цитирует агентство министра.

Ожидается, что в ходе визита также будет обсуждаться полная отмена санкций против Сирии.

Ранее аш-Шараа встречался с президентом США Дональдом Трампом 14 мая в Эр-Рияде, а также на полях Генассамблеи ООН.

Накануне спецпосланник США по Сирии Том Барак сообщил изданию Axios, что аш-Шараа планирует в ноябре посетить Вашингтон.