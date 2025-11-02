USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

МИД подтвердил: президент Сирии летит на переговоры с Трампом

16:05 170

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани подтвердил, что президент страны на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит США в ноябре, сообщает в воскресенье агентство SANA.

«В этом месяце президент аш-Шараа должен посетить Белый дом, где проведет переговоры по вопросам послевоенного восстановления Сирии», - цитирует агентство министра.

Ожидается, что в ходе визита также будет обсуждаться полная отмена санкций против Сирии.

Ранее аш-Шараа встречался с президентом США Дональдом Трампом 14 мая в Эр-Рияде, а также на полях Генассамблеи ООН.

Накануне спецпосланник США по Сирии Том Барак сообщил изданию Axios, что аш-Шараа планирует в ноябре посетить Вашингтон.

Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 2120
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 11537
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 14:55
14:55 10520
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 1515
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5266
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 3712
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 2331
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 1972
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 3224
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5762
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
Кому достанется 200-летняя вилла на Босфоре?
11:10 4153

