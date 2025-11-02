Турция отказывается от российской нефти

Отмечается, что крупнейший турецкий нефтеперерабатывающий завод, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской госнефтекомпании SOCAR, недавно закупил четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей с поставкой в декабре. По расчетам Reuters, это составляет от 77 тысяч до 129 тысяч баррелей в сутки нероссийских поставок и означает, что SOCAR будет использовать меньше российской нефти.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции стали меньше закупать российской нефти в ответ на последние санкции Запада против России. Об этом сообщили Reuters два источника, знакомые с этим вопросом, и несколько источников в отрасли.

По данным Kpler, российская нефть составляла практически весь объем нефти, поступивший на НПЗ STAR в октябре и сентябре, и составляла около 210 тысяч баррелей в сутки.

Другой крупный турецкий нефтепереработчик Tupras увеличивает закупки нероссийских сортов, которые по качеству схожи с российской нефтью Urals, например, иракских сортов, сообщили источники агентства, при этом не предоставив подробностей.

Tupras, которая владеет двумя крупными НПЗ в Турции, также, вероятно, вскоре полностью прекратит импорт российской нефти на одном из этих заводов, чтобы иметь возможность продолжать экспорт топлива в Европу, не нарушая новых санкций ЕС, сообщили два источника. По их словам, компания продолжит переработку российской нефти на другом нефтеперерабатывающем заводе.

Турция является одним из основных покупателей российской нефти, наряду с Китаем и Индией. И сейчас турецкие НПЗ принимают меры, подобные тем, которые принимаются в Индии, что свидетельствует о влиянии усилий США, Европейского союза и Великобритании по ограничению продажи российской нефти.