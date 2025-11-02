Сахиба Гафарова на церемонии открытия Большого Египетского музея

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского музея в рамках своей рабочей поездки в Арабскую Республику Египет.

В сообщении пресс-службы азербайджанского парламента говорится, что президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси произнес приветственную речь на мероприятии, в котором приняли участие руководители различных государств, правительств и парламентов. Церемония открытия продолжилась художественной программой, показавшей культуру Египта, после была продемонстрирована выставка наиболее символичных артефактов музея. В музее собраны экспонаты, относящиеся к разным периодам египетской цивилизации, а также более 100 000 артефактов.

* * * Спикер Сахиба Гафарова в рамках рабочей поездки в Египет также встретилась в Каире с президентом арабского парламента Мохамедом Альяммахи. На встрече выражалось удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и мусульманскими странами, была подчеркнута значительная роль межпарламентского сотрудничества в расширении связей между странами.