USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Сахиба Гафарова на церемонии открытия Большого Египетского музея

16:54 1388

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского музея в рамках своей рабочей поездки в Арабскую Республику Египет.

В сообщении пресс-службы азербайджанского парламента говорится, что президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси произнес приветственную речь на мероприятии, в котором приняли участие руководители различных государств, правительств и парламентов.

Церемония открытия продолжилась художественной программой, показавшей культуру Египта, после была продемонстрирована выставка наиболее символичных артефактов музея.

В музее собраны экспонаты, относящиеся к разным периодам египетской цивилизации, а также более 100 000 артефактов.

* * * 

Спикер Сахиба Гафарова в рамках рабочей поездки в Египет также встретилась в Каире с президентом арабского парламента Мохамедом Альяммахи. На встрече выражалось удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и мусульманскими странами, была подчеркнута значительная роль межпарламентского сотрудничества в расширении связей между странами.

Было указано в том числе на тесные связи Милли Меджлиса с Арабским парламентом и парламентами стран-членов; отмечалась важность продолжения совместных усилий над дальнейшим расширением взаимоотношений.

Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 2560
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 12399
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 3476
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12165
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2240
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5527
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 4593
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3079
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2340
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 3942
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5942

ЭТО ВАЖНО

Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 2560
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 12399
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 3476
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12165
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2240
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5527
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 4593
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3079
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2340
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 3942
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться