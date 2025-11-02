Сахиба Гафарова на церемонии открытия Большого Египетского музея

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского музея в рамках своей рабочей поездки в Арабскую Республику Египет.
В сообщении пресс-службы азербайджанского парламента говорится, что президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси произнес приветственную речь на мероприятии, в котором приняли участие руководители различных государств, правительств и парламентов.
Церемония открытия продолжилась художественной программой, показавшей культуру Египта, после была продемонстрирована выставка наиболее символичных артефактов музея.
В музее собраны экспонаты, относящиеся к разным периодам египетской цивилизации, а также более 100 000 артефактов.
* * *
Спикер Сахиба Гафарова в рамках рабочей поездки в Египет также встретилась в Каире с президентом арабского парламента Мохамедом Альяммахи. На встрече выражалось удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и мусульманскими странами, была подчеркнута значительная роль межпарламентского сотрудничества в расширении связей между странами.
Было указано в том числе на тесные связи Милли Меджлиса с Арабским парламентом и парламентами стран-членов; отмечалась важность продолжения совместных усилий над дальнейшим расширением взаимоотношений.