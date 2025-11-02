USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Америка и Китай договорились

17:12 776

США и Китай договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами, чтобы предотвратить потенциальные конфликты, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет по итогам переговоров с министром национальной обороны Китая Донг Цзюнем.

«Адмирал Донг и я также согласились, что мы должны создать каналы военного сотрудничества для устранения конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем», — написал Хегсет в соцсети Х.

По словам министра, обе стороны согласились, что «мир, стабильность и хорошие отношения — это лучший путь». Представители США и Китая проведут дальнейшие переговоры, чтобы обсудить детали налаживания связи, отметил Хегсет.

Глава Пентагона и министр обороны Китая встретились в Куала-Лумпуре 31 октября, на следующий день после саммита Дональда Трампа с Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане.

Politico отмечает, что заявление Хегсета резко контрастирует с его предупреждением коллегам из стран АСЕАН. Хегсет призвал их усилить морское сотрудничество, чтобы противодействовать, по его словам, усилению агрессии Китая в Южно-Китайском море.

В заявлении Министерства обороны Китая по итогам встречи министров говорится, что оборонным ведомствам двух стран необходимо «предпринять конкретные действия и работать над построением отношений, основанных на равенстве, уважении и мирном сосуществовании».

Встреча президента США и председателя КНР прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Переговоры, длившиеся около 1 часа 40 минут, стали первым очным контактом двух лидеров за шесть лет. По итогам встречи Трамп не только отказался от введения новых пошлин, но и объявил о снижении тарифной ставки на китайскую продукцию с 57 до 47%.

