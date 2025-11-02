Снова дроны над военной базой НАТО: там может находиться ядерное оружие

USD 1.7000
Над авиабазой НАТО Кляйне-Брогель в городе Пер на северо-востоке Бельгии были дважды замечены неизвестные беспилотники.

Как сообщает Deutsche Welle, появление дронов было зафиксировано системой обнаружения в ночь на воскресенье, 2 ноября, а также предыдущей ночью.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен утром 2 ноября сообщил в соцсети X, что минувшей ночью получено три сообщения о БПЛА над авиабазой Кляйне-Брогель. Крупные беспилотники пролетели над военным объектом на большой высоте, и это был не типичный пролет дронов - их явной целью была база Кляйне-Брогель, уверен он.

При этом система подавления дронов не смогла эффективно противодействовать беспилотникам, указал Франкен, предположив, что сбой мог произойти из-за большого расстояния до объектов или неверной частоты радиосигналов. Дрон преследовали полицейские вертолеты и вертолетные группы, но через несколько километров они потеряли контакт. Расследование продолжается, добавил министр.

По данным СМИ, беспилотник был замечен над аэропортом Дерне в Антверпене, где существовал кратковременный риск столкновения с заходящим на посадку самолетом. Дрон через некоторое время улетел.

Днем ранее сообщалось об аналогичном инциденте над той же авиабазой. Ведется розыск предполагаемых операторов БПЛА. На следующей неделе представители Минобороны встретятся с местной полицией для анализа угрозы и выяснения обстоятельств инцидента, указал Франкен. Он также напомнил, что полеты дронов над военными базами строго запрещены, необходимо сделать все возможное для уничтожения таких беспилотников.

Авиабаза Кляйне-Брогель в октябре использовалась для ежегодных учений НАТО по обороне территории альянса с применением ядерного оружия. В маневрах участвовали около 2 тысяч военнослужащих. Авиабаза является одним из мест в Европе, в которых хранится ядерное оружие США, указывает dpa со ссылкой на неподтвержденные официально данные. Бельгийское информагентство Belga называет авиабазу Кляйне-Брогель важной военно-воздушной базой бельгийской армии. Там хранится американское ядерное оружие, а с 2027 года будут базироваться новые истребители F-35, пишет агентство.

