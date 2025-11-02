USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Израиль ставит Ливану жесткое условие

18:04 185

Израиль считает, что вооруженные формирования шиитской организации «Хезболла» в Ливане предпринимают попытки перевооружиться. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

Он подчеркнул, что Израиль «воспользуется правом на самооборону» и не допустит появления новых угроз со стороны Ливана.

«Что касается Ливана, то «Хезболла» действительно постоянно подвергается ударам, в том числе и в эти дни, но она также пытается вооружиться и восстановиться. Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит «Хезболла», но, безусловно, мы воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня. Мы не позволим Ливану стать новым фронтом против нас и будем действовать по мере необходимости», – заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также призвал власти Ливана ускорить процесс разоружения формирований «Хезболла» и вывести их из южных районов страны. По его словам, президент Ливана Джозеф Аун затягивает выполнение этих обязательств. Кац предупредил, что еврейское государство продолжит «применять максимальные меры принуждения» для обеспечения соблюдения режима прекращения огня на юге Ливана и не допустит создания угроз жителям северных районов Израиля.

В начале сентября правительство Ливана утвердило разработанный армейским командованием план поэтапного разоружения всех военизированных формирований, включая «Хезболла», в соответствии с требованиями Израиля и США. Согласно документу, в обмен на передачу шиитскими отрядами 50% ракетного арсенала ливанской армии Израиль начнет вывод войск с пяти стратегических высот, оставшихся под его контролем после конфликта 2024 года. Разоружение подразделений «Хезболла» южнее реки Литани, как предусматривается планом, должно быть завершено к концу ноября.

16:26 2563
17:20 12400
14:32 3479
04:00 12167
14:18 2240
03:43 5528
12:34 4594
13:46 3081
13:40 2342
12:43 3943
1 ноября 2025, 22:00 5943

