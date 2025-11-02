У границы Эстонии с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

В Эстонии вблизи села Аувере саперы уничтожат обнаруженное взрывное устройство, из-за чего жители окрестных населенных пунктов могут слышать громкие взрывы, сообщает ERR.

Спасательная служба сообщила, что около 08:30 в центр тревоги поступило сообщение от человека, который во время прогулки по лесу наткнулся на большой предмет, похожий на бомбу. По прибытии специалистов было установлено, что найденный объект - 250-килограммовая авиационная бомба.

«Саперы уже работают на месте и готовятся уничтожить боеприпас», - говорится в официальном сообщении спасательной службы.