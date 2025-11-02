Зачем Америка восстанавливает базу в Пуэрто-Рико спустя 20 лет?

Американские военные начали модернизацию военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более 20 лет назад. Об этом сообщает агентство Reuters, проанализировавшее спутниковые снимки района.

Опрошенные агентством военные источники и эксперты полагают, что строительство на объекте указывает на подготовку США к длительным операциям в Карибском бассейне, в том числе против Венесуэлы.

Согласно полученным снимкам, работы на территории базы начались 17 сентября. В частности, было обновлено покрытие рулежных дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе. Отставной полковник морской пехоты США Марк Канчиан отметил, что подобные изменения характерны для подготовки к увеличению количества посадок и взлетов военных самолетов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с сентября эта база используется как плацдарм для истребителей-невидимок F-35B и транспортных самолетов C-17 Globemaster III.

Кроме того, ведется строительство инфраструктуры в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США, расположенных примерно в 800 км от Венесуэлы. Так, в аэропорт имени Рафаэля Эрнандеса – второй по загруженности в Пуэрто-Рико – к середине октября американские военные доставили средства связи и мобильную диспетчерскую вышку, которая обычно применяется для координации полетов в зонах боевых действий или после стихийных бедствий.

«Все эти вещи, я думаю, предназначены для того, чтобы напугать режим (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро и генералов вокруг него в надежде вызвать раскол», — считает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Кристофер Эрнандес-Рой.

По данным Reuters, наращивание военного присутствия США в Карибском бассейне началось в августе. Судя по информации об авиаперелетах и передвижениях кораблей, а также фото- и видеоматериалам из открытых источников, нынешнее развертывание стало крупнейшим с 1994 года, когда Соединенные Штаты направили на Гаити два авианосца и более 20 тыс. военнослужащих для участия в операции «Поддержать демократию».