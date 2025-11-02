Ожесточенные бои между хуситами и армией Йемена

Столкновения между силами движения хуситов «Ансар Аллах» и армией Йемена произошли в прибрежной провинции Таиз на юго-западе страны. Об этом РИА Новости сообщил военный источник в Йемене.

«Столкновения произошли между подразделением армии Йемена и бойцами «Ансар Аллах» в западных пригородах города Таиз. В ходе боев погиб один солдат и еще один был ранен, со стороны хуситов был убит полевой командир, один боевик ранен в районе развязки Шараб и улицы Ситтин на западе Таиза», – отмечает источник.

По его словам, новые столкновения произошли через несколько дней после аналогичных боев 19 октября вблизи линии соприкосновения в секторе аль-Каддаха в направлении аль-Барх на западе Таиза, в результате которых с обеих сторон было 11 погибших и раненых.