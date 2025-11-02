USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Ожесточенные бои между хуситами и армией Йемена

18:18 74

Столкновения между силами движения хуситов «Ансар Аллах» и армией Йемена произошли в прибрежной провинции Таиз на юго-западе страны. Об этом РИА Новости сообщил военный источник в Йемене.

«Столкновения произошли между подразделением армии Йемена и бойцами «Ансар Аллах» в западных пригородах города Таиз. В ходе боев погиб один солдат и еще один был ранен, со стороны хуситов был убит полевой командир, один боевик ранен в районе развязки Шараб и улицы Ситтин на западе Таиза», – отмечает источник.

По его словам, новые столкновения произошли через несколько дней после аналогичных боев 19 октября вблизи линии соприкосновения в секторе аль-Каддаха в направлении аль-Барх на западе Таиза, в результате которых с обеих сторон было 11 погибших и раненых.

Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 2571
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 12406
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 3480
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12168
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2241
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5529
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 4597
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3084
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2342
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
Обама обрушился с резкой критикой на Трампа
12:43 3944
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко
Трамп покончил еще с одной войной: Западная Сахара вошла в состав Марокко наш комментарий
1 ноября 2025, 22:00 5943

