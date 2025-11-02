«Туран-Товуз» опередил «Карабах» и вновь стал лидером Премьер-лиги

На 45-й минуте португалец Рикардо Аполинарио реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Но еще до свистка на перерыв испанец Рикардо Олабе восстановил равновесие. А победный мяч товузцы забили на 49-й минуте. Отличился бразилец Жоарлем Сантос.

«Туран-Товуз» вновь вышел в лидеры чемпионата, обыграв сегодня в родных стенах «Шамахы» - 2:1.

У команды Курбана Бердыева 21 очко, и она на очко опережает «Карабах». У агдамцев, правда, игра в запасе.

Напомним, «Карабах» в этом туре со счетом 2:0 обыграл «Имишли». В 10-м туре состоялись еще две игры: «Карван-Евлах» - «Зиря» - 2:3, «Нефтчи» - «Кяпяз» - 5:1.

Сегодня также состоится матч «Сумгаит» - «Араз-Нахчыван», а завтра тур закроет матч «Сабах» - «Габала».

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ