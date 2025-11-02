USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

«Туран-Товуз» опередил «Карабах» и вновь стал лидером Премьер-лиги

Отдел спорта
18:21 701

Продолжается 10-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Туран-Товуз» вновь вышел в лидеры чемпионата, обыграв сегодня в родных стенах «Шамахы» - 2:1. 

На 45-й минуте португалец Рикардо Аполинарио реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Но еще до свистка на перерыв испанец Рикардо Олабе восстановил равновесие. А победный мяч товузцы забили на 49-й минуте. Отличился бразилец Жоарлем Сантос.

У команды Курбана Бердыева 21 очко, и она на очко опережает «Карабах». У агдамцев, правда, игра в запасе.

Напомним, «Карабах» в этом туре со счетом 2:0 обыграл «Имишли». В 10-м туре состоялись еще две игры: «Карван-Евлах» - «Зиря» - 2:3, «Нефтчи» - «Кяпяз» - 5:1.

Сегодня также состоится матч «Сумгаит» - «Араз-Нахчыван», а завтра тур закроет матч «Сабах» - «Габала».

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 962
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 813
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4065
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 13457
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4380
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12661
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2743
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5779
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5234
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3497
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2511

