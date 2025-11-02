В Армении назвали сроки ухода Гарегина

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что смена руководства Армянской апостольской церкви (ААЦ) должна состояться до парламентских выборов 2026 года. Об этом пишет Armenia Today.
«Нет, до (выборов), это нельзя политизировать», – заявил Симонян, комментируя вопрос о возможности отсрочки смены главы ААЦ.
Он также призвал католикоса всех армян Гарегина II уйти с поста «вовремя».
«Он должен понимать, что не должен доводить до момента, когда у него не будет альтернативы. Пока у него есть альтернатива, он сам может принять это решение», – подчеркнул Симонян.