USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Поток просителей убежища в Германии уменьшился

18:34 677

Число просителей убежища в Германии в октябре сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета Bild.

«Число первичных заявлений на предоставление убежища в октябре снизилось примерно на 55% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Точное число составило 8 823 заявления против 19 785 в октябре прошлого года», — пишет издание.

При этом глава МВД ФРГ Александер Добриндт отметил в интервью газете, что такие показатели свидетельствуют о том, что «миграционная политика работает». По его словам, власти существенно сократили «факторы притяжения» для нелегальных мигрантов в страну.

Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 962
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 813
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4065
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 13457
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4380
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12661
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2743
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5779
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5234
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3497
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2511

ЭТО ВАЖНО

Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 962
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 813
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4065
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 13457
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4380
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12661
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2743
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5779
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5234
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3497
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2511
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться