Поток просителей убежища в Германии уменьшился

Число просителей убежища в Германии в октябре сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета Bild.

«Число первичных заявлений на предоставление убежища в октябре снизилось примерно на 55% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Точное число составило 8 823 заявления против 19 785 в октябре прошлого года», — пишет издание.

При этом глава МВД ФРГ Александер Добриндт отметил в интервью газете, что такие показатели свидетельствуют о том, что «миграционная политика работает». По его словам, власти существенно сократили «факторы притяжения» для нелегальных мигрантов в страну.