Чешская армия идет на рекорд

Чехия планирует набрать на службу 2250 солдат в следующем году, что станет одним из рекордных показателей в истории страны. Об этом сообщает Radio Prague International.

Наибольшее число новобранцев было зафиксировано в 2006 году, когда в армию поступили 2262 человека. Целевой показатель на этот год составлял 2100 солдат, однако, по данным радио, итоговое количество, вероятно, превысит 2300.

«Государственный секретарь Министерства обороны утвердил план набора на 2026 год. План устанавливает число новобранцев на уровне 2250», – сообщила пресс-секретарь военного ведомства Чехии Магдалена Гинчикова, отметив, что цель в 2100 новых солдат была достигнута уже к концу августа.

По информации, на начало года численность чешской армии составляла 28 285 человек, включая сотрудников военной полиции, разведки и студентов Университета обороны в Брно.