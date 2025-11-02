USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Чешская армия идет на рекорд

18:44

Чехия планирует набрать на службу 2250 солдат в следующем году, что станет одним из рекордных показателей в истории страны. Об этом сообщает Radio Prague International.

Наибольшее число новобранцев было зафиксировано в 2006 году, когда в армию поступили 2262 человека. Целевой показатель на этот год составлял 2100 солдат, однако, по данным радио, итоговое количество, вероятно, превысит 2300.

«Государственный секретарь Министерства обороны утвердил план набора на 2026 год. План устанавливает число новобранцев на уровне 2250», – сообщила пресс-секретарь военного ведомства Чехии Магдалена Гинчикова, отметив, что цель в 2100 новых солдат была достигнута уже к концу августа.

По информации, на начало года численность чешской армии составляла 28 285 человек, включая сотрудников военной полиции, разведки и студентов Университета обороны в Брно.

Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot
19:23
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
17:20
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
14:32
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
04:00
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
14:18
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии
03:43
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам
13:46
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети
13:40

