Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов

4 ноября в рамках 4-го тура основной стадии он отработает в Праге на матче местной «Славии» против лондонского «Арсенала».

Помогать Агаеву будут лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а также четвертый рефери Эльчин Масиев. На VAR будут работать Роб Диперинк и Жерон Маншот из Нидерландов.

Это будет уже шестая игра Алияра Агаева в основном турнире Лиги чемпионов. В этом сезоне 18 сентября он судил матч «Копенгаген» - «Байер» (2:2).

Также в послужном списке азербайджанского арбитра встречи «Копенгаген» - «Боруссия (сезон 2022/23, счет - 1:1), «Црвена Звезда» - «Манчестер Сити» (сезон 2023/24, счет - 2:3), «Штурм» - «Брюгге» (сезон 2024/25, счет - 0:1) и «Болонья» - «Монако» (сезон 2024/25, счет - 0:1).