В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Украина получила от Германии обещанные Patriot

новость дополнена 19:23
19:23 967

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Германия поставила Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Президент Владимир Зеленский заявил о выполнении достигнутых договоренностей с Германией по поставкам систем ПВО Patriot.

«Мы укрепили компонент «Пэтриот» в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца… Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал!» - говорится в заявлении Зеленского.

Президент Украины добавил, что переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению украинской ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем. В то же время он не указал, какое именно количество ЗРК было поставлено.

«Будут и дальнейшие результаты», – пообещал Зеленский.

В июле стало известно, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.

В конце сентября министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot до конца 2025 года.

