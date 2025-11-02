Скандальный принц лишен звания вице-адмирала

Младший брат короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишится последнего воинского звания — вице-адмирала королевских ВМС, присвоенного ему в 2015 году. Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили в интервью BBC.

По словам Хили, этим решением Карл III стремится положить конец многолетнему скандалу, связанному с братом и осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

«Правительство руководствуется решениями и суждениями короля. В обороне все точно так же», – отметил министр, добавив, что вопрос обсуждается властями совместно с Букингемским дворцом, при этом лишение экс-принца военных наград пока не рассматривалось.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного с делом Эпштейна. В центре внимания он оказался после заявлений американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, утверждавшей, что в 17-летнем возрасте ее склоняли к интимной близости с принцем. Эндрю отрицал обвинения, но в 2022 году заключил внесудебное соглашение с Джуффре. В том же году по решению королевы Елизаветы II принц лишился почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций.

Под давлением короля Эндрю также согласился добровольно отказаться от титула герцога Йоркского и связанных с ним почестей. Его бывшая жена, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, также откажется от титула. Лишение герцогства традиционно считается крайней мерой – за последние шесть веков оно применялось крайне редко и касалось, как правило, лиц, осужденных за тяжкие преступления.

30 октября Букингемский дворец сообщил о решении лишить Эндрю титула принца и переселить его из королевской резиденции в частное жилье.

По данным The Guardian, король одобрил единовременную выплату брату в размере «шестизначной суммы» и готов лично обеспечивать ему ежегодное пособие.