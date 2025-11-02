USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Советник Хаменеи о ядерной бомбе за две недели

19:22 567

Иран может создать атомную бомбу менее чем за две недели. Об этом заявил советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Джавад Лариджани, сообщают иранские СМИ.

«Если будет война, наша война не будет жестокой; у обеих сторон есть пределы. Фетва его святейшества (верховного лидера Ирана) имеет множество оснований и имеет долгую историю в шиитском праве... Страна может иметь атомную бомбу менее чем за две недели, но мы привержены нашей религии», – отметил Лариджани.

Он отметил, что поддерживает расширение ядерного потенциала Ирана, позиционируя его как сдерживающий фактор.

Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 972
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 816
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4070
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 13460
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4381
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12664
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2744
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5780
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5237
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3498
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2511

