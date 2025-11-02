Советник Хаменеи о ядерной бомбе за две недели

Иран может создать атомную бомбу менее чем за две недели. Об этом заявил советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Джавад Лариджани, сообщают иранские СМИ.

«Если будет война, наша война не будет жестокой; у обеих сторон есть пределы. Фетва его святейшества (верховного лидера Ирана) имеет множество оснований и имеет долгую историю в шиитском праве... Страна может иметь атомную бомбу менее чем за две недели, но мы привержены нашей религии», – отметил Лариджани.

Он отметил, что поддерживает расширение ядерного потенциала Ирана, позиционируя его как сдерживающий фактор.