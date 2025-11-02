Во Франции предотвращено шесть терактов

Шесть терактов удалось предотвратить во Франции с начала года, однако уровень террористической угрозы остается высоким. Об этом в интервью газете Le Parisien заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

«Она (террористическая угроза) по-прежнему существует. Она носит внутренний характер, поскольку на территории страны есть люди, которые поддаются пропаганде «Исламского государства» и переходят к действиям. Мы также внимательно следим за тем, что похоже на спящие ячейки. С начала года было предотвращено шесть терактов», – рассказал Нуньес.

Министр подчеркнул, что среди задержанных по делам о терроризме все чаще оказываются несовершеннолетние или молодые совершеннолетние с «психологическими проблемами». По его словам, аналитики также отмечают объединение на первый взгляд несвязанных радикальных течений – например, ультраправых активистов и радикальных исламистов, «к которым могут присоединяться молодые люди, руководствуясь не столько идеологией, сколько увлечением насильственными действиями».