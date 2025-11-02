USD 1.7000
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык
Новость дня
В армянских школах будут преподавать азербайджанский язык

Во Франции предотвращено шесть терактов

19:29 284

Шесть терактов удалось предотвратить во Франции с начала года, однако уровень террористической угрозы остается высоким. Об этом в интервью газете Le Parisien заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

«Она (террористическая угроза) по-прежнему существует. Она носит внутренний характер, поскольку на территории страны есть люди, которые поддаются пропаганде «Исламского государства» и переходят к действиям. Мы также внимательно следим за тем, что похоже на спящие ячейки. С начала года было предотвращено шесть терактов», – рассказал Нуньес.

Министр подчеркнул, что среди задержанных по делам о терроризме все чаще оказываются несовершеннолетние или молодые совершеннолетние с «психологическими проблемами». По его словам, аналитики также отмечают объединение на первый взгляд несвязанных радикальных течений – например, ультраправых активистов и радикальных исламистов, «к которым могут присоединяться молодые люди, руководствуясь не столько идеологией, сколько увлечением насильственными действиями».

Украина получила от Германии обещанные Patriot
Украина получила от Германии обещанные Patriot новость дополнена 19:23
19:23 974
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
Алияр Агаев будет судить матч лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов
18:43 816
Турция отказывается от российской нефти
Турция отказывается от российской нефти
16:26 4071
Новые подробности атаки Украины на Туапсе
Новые подробности атаки Украины на Туапсе обновлено 17:20
17:20 13461
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом
Как депутат Европарламента стал дешевым российским агентом по следам громкого расследования
14:32 4381
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу
Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
04:00 12665
Вызов, брошенный хаосу нашего времени
Вызов, брошенный хаосу нашего времени о вечном
14:18 2744
У палача нет идеологии
У палача нет идеологии о вечном
03:43 5780
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
Кого арестовали еще в Исполнительной власти Гарадагского района?
12:34 5239
Украинцы ударили по российским складам и базам
Украинцы ударили по российским складам и базам видео
13:46 3498
Новые удары России по Украине: погибли дети
Новые удары России по Украине: погибли дети обновлено 13:40
13:40 2511

